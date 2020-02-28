田徑／挑戰破全國失利 許德敬：將來一定有機會

出身撐竿跳世家的台灣體大田徑好手許德敬，今天在港都盃全國田徑錦標賽成功跳過5公尺10、突破個人最佳摘金，也躋身歷年第九傑，雖然後來挑戰破全國紀錄的5公尺33沒能成功，但現在僅大三的他有自信的說，將來一定有機會。

許德敬今天帶著剛換不到一個月的新竿子參賽，第一跳他就成功跳過4公尺70，接下來4公尺90也是一次過關，接著5公尺整及5公尺10雖都在第二次試跳成功，但也在跳過5公尺10後已沒有對手，而在與身兼教練的爸爸許弘恩鼓勵下，直接挑戰破全國紀錄的5公尺33。

不過許德敬賽後表示，因為竿子有點軟，加上自己體能也下滑，最終三次挑戰都失敗，但他並不氣餒，自信未來一定有機會打破謝佳翰在2013年所創下的5公尺32的全國紀錄。

許德敬出身撐竿跳世家，祖父許振芳與爸爸許弘恩的草屯「許家班」是台灣撐竿跳搖籃，不過對於許德敬是否繼承衣缽許弘恩卻不設限，因此許德敬國小一年級一開始是玩花式扯鈴，小六時又接觸網球，直到國二開始才踏入撐竿跳世界。

「扯鈴我玩了15年，現在這也成為我平時紓壓的方式之一，但比較起來，我還是最喜歡撐竿跳。」許德敬透露，自己去年整年陷入低潮，在去年全運會比完後讓自己完全停止訓練，只偶爾跑跑步，利用這段時間和家人出去走走。

許德敬説：「破全國是自己從大一就設下的目標，重拾竿子後我也告訴自己在2020年要訓練出全新的自己，雖然今天沒有成功，但經由這次嘗試後也知道5公尺33是什麼感覺，而我也還要繼續精進，讓自己穩定成長，相信自己總有一天能破紀錄。」