NFL╱別再說不可能 布雷迪離開愛國者機率升高

巨星四分衛布雷迪（Tom Brady）即將成為自由球員，就目前來看，他離開新英格蘭愛國者隊的可能性確實存在、而且愈來愈大。布雷迪已經做好換隊的心理準備，從3月18日起展開他的自由球員之旅。

根據ESPN記者達林頓（Jeff Darlington）報導，愛國者隊在球季結束後就沒有與布雷迪談過合約相關事宜，他目前的心態就是他應該下季會在不同球隊，也已經告訴一些親友他會離開。

達林頓甚至表示，「如果布雷迪回到愛國者隊，我會非常驚訝。」

當然，布雷迪還是會給愛國者隊機會說服他，但他的團隊也正在做足功課、研究其他球隊生態，做好離隊的準備。

技術上，布雷迪的合約在3月18日才會正式到期，不過球隊從3月16日開始可以與布雷迪會談。ESPN報導，愛國者隊高層與總教練比利契克（Bill Belichick）尚未決定會面日期。

現年43歲，布雷迪是公認NFL史上最偉大四分衛之一，曾三度贏得NFL例行賽MVP、四次超級盃MVP，六次超級盃冠軍是NFL史上最多，只有四名四分衛生涯累積7萬傳球碼數，布雷迪就是其中之一。

布雷迪上季表現不如過往，有4057碼、24次達陣、八次被抄截，雖然帶領愛國者隊打進季後賽，但在外卡戰就被田納西泰坦隊爆冷淘汰。