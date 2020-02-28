田徑／本恐因傷棄賽 聽障生許樂100跨意外摘金
先天重度聽損的台中市新民高中田徑好手許樂，今天在2020年港都盃全國田徑錦標賽公開女子組100公尺跨欄決賽，飆出生涯最佳的13秒89，本來還不確定參賽卻跑出一面金牌讓她直呼意外，教練簡慶宏更是給子弟兵打了100分的成績。
許樂先天雙耳重度聽損，但她勇敢走出無聲世界，她在2017年底才開始接觸跨欄就展現絕佳天分，去年摘下首面全中運國女100公尺跨欄金牌，而她的勵志過程也讓她榮獲總統教育獎。
升上高一後，許樂持續奔馳在欄架場上，上禮拜比完市中運後，感覺右膝有些不適，一度痛到無法跑步，原也還在考慮是否參加港都盃，但教練簡慶宏鼓勵她，先來到高雄再看看身體狀況，沒想到一舉摘金，更與達到亞青參賽標只差0.09。
「真的滿意外的。本來練習時還有些擔心，但站上場上那股亢奮感就湧出。」上周許樂在市中運、本季第一場比賽僅跑出14秒44，在狀況不佳的情況下本來教練只希望她能夠藉由比賽提升經驗，許樂說：「還是有想過（13秒），這是我努力達成的目標。」
能夠寫下生涯新猷，許樂歸功於賽前觀看國外選手影片，將選手動作內化到自身。對於與達標亞青僅差一步，許樂靦腆的說：「自己的技術還不夠純熟，要站上國際賽場或許還需要更多經驗。」
簡慶宏也表示，或許再給她兩年時間是非常有機會，「但這次成績或許有機會透過徵召方式取得參賽資格，不過是否成為國手一切都是隨緣。」
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