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田徑／港都盃跳遠摘金 林昱堂有奧運夢

聯合報 / 記者毛琬婷／高雄即時報導
長榮大學跳遠好手林昱堂。圖／中華田徑協會提供
長榮大學跳遠好手林昱堂。圖／中華田徑協會提供

長榮大學田徑好手林昱堂今天在2020年港都盃全國田徑錦標賽公開男子組跳遠，靠著第二跳跳出7公尺78、破大會紀錄順利摘金，不過因為節奏轉換不理想，沒能達到突破8公尺目標，接下來他將在青年盃繼續挑戰，也盼能一舉跳進奧運殿堂。

林昱堂是在去年五月的台灣田徑公開賽跳出生涯最佳的7公尺93後，就希望能夠朝8公尺目標邁進，但其實他在2018年10月時一次練習時不慎扭傷起跳腳，造成左腳腓神經受損，腳板完全抬不起來。

「當時蠻沮喪的，因為自己成績正在起步，卻發生生涯最大的傷病。」因為這次受傷，林昱堂整整半年無法訓練，也錯過港都盃，只能做一些機械式的重量訓練維持身體狀況，好在在教練鼓勵下，他也將負面情緒甩開，藉機調養身體，並在去年3月底傷癒復出。

之後他在五月初的全大運跳出7公尺72，月底的台灣田徑公開賽更是改寫生涯最佳。這次再度前來參加港都盃，林昱堂在第一跳僅跳出7公尺25，不過他很快作出修正，成功跳出破大會紀錄的7公尺78，也靠著這一跳摘下金牌。

林昱堂說：「昨天跑完100公尺，導致今天剛開始在節奏上有些抓不好，後三跳都盡全力跳，就是為了突破8公尺甚至朝奧運標前進，但幾次起跳都差一點，蠻可惜的。」港都盃後，林昱堂將轉戰青年盃，希望能夠朝8公尺、甚至是一舉跳進奧運目標邁進。

另外，代表台東體中出賽的林鴻敏、苑裡高中林佳興，都在最後一跳跳出破大會紀錄的成績，林鴻敏以7公尺75摘銀、林佳興以7公尺61奪銅。

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