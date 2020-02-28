多哈女網／錯失2個賽末點 謝淑薇仍闖進女雙決賽

中央社 / 台北28日電
謝淑薇（圖）與捷克搭檔史翠可娃取得多哈女網賽決賽門票。 歐新社
謝淑薇（圖）與捷克搭檔史翠可娃取得多哈女網賽決賽門票。 歐新社

就算決勝盤錯失了2個寶貴的賽末點，台灣網球一姐謝淑薇沒在怕，她和捷克搭檔史翠可娃在多哈女網賽雙打4強，以2比1險勝捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃，挺進壓軸決賽。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）本季女雙戰績豐碩，季初才在南半球澳洲的布里斯本網賽奪冠，上週又在杜拜女網賽連闖4關完成2連霸，轉戰多哈女網賽仍維持高檔表現，今天就算被對手逼到決勝盤，甚至浪費了2個賽末點，依舊成功扳倒對手，連2戰挺進決賽。

今天開賽謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」，遭遇捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova），「台捷聯軍」暖機慢半拍，開賽就遭對手破發，最多落後對手兩局。

所幸「台捷聯軍」靠著耐心與對手周旋，並從第6局開始加足馬力，一口氣連搶4局，反倒先以6比4逆轉拿下首盤。

不料次盤開局，謝淑薇與搭檔發球局竟再度失守，意外成為決勝關鍵，接下來雙方互不相讓、一路僵持，最終「台捷聯軍」以4比6讓出，雙方也打成1比1平。

決勝盤「台捷聯軍」一度以3比7落後，不過兩人依舊穩紮穩打，連追4分扯平比數，尾盤甚至超前，兩度取得賽末點機會，竟都遭對手化解，所幸「台捷聯軍」士氣不受影響，最終仍以12比10驚險拿下勝利，也順利挺進決賽。

謝淑薇與史翠可娃決賽對手，是加拿大雙打好手達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的跨國組合，「台捷聯軍」將合體力拚本季第3冠。

謝淑薇

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