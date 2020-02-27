體育班聘專任運動教練 目標年底達9成

有鑒運動教練對於運動發展的重要性，政府推動體育班聘任專任運動教練，體育署今天表示，希望在今年底前達到9成的聘任率。

好的運動教練往往扮演著「伯樂相馬」角色，能發掘具有運動潛能的運動選手，體育署積極輔導各縣市政府為體育班聘任專任運動教練，體育署學校體育組副組長蔡忠益表示，已在民國106年與各縣市政府達成共識，109年底前各校體育班需聘任專任運動教練。

根據體育署統計，全國體育班學校依法聘任比率從106年8月的62.4%，提升到109年2月的76.82%，而未依法聘任人數從106年的290人，降為109年2月的175人。

蔡忠益預估，今年第一季全國體育班聘任專任運動教練比例可望達78.23%，希望年底可朝達到100%的目標邁進，依據各縣市提報的進度，「我們有信心可以達到9成以上」。

目前共有6個縣市達到體育班學校專任運動教練100%聘任率，包括新竹市、新竹縣、南投縣、嘉義市、台東縣及澎湖縣的縣市及國立高中職設有體育班的學校。

此外，為鼓勵各縣市如期達標，體育署表示，若聘任學校專任運動教練比例達到年度目標，將額外補助經費給各縣市聘請其他運動種類的約用教練。