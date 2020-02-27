新冠肺炎恐影響東奧 體育署：訓練參賽照常

新冠肺炎疫情延燒，傳出恐影響東京奧運，體育署今天表示，選手訓練、參賽計畫目前照常進行，但到國外參賽若需轉機，會建議避開疫情中心列出的國際旅遊疫情建議二級以上地區。

新冠肺炎疫情持續擴大，外電報導國際奧會資深委員龐德（Dick Pound）今天說，唯有在世界衛生岌岌可危的情況下，今年的東京奧運才有可能取消或延後一年舉行。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，即使東京奧運要停辦，也不會那麼早確定，因此目前選手訓練、參賽計畫仍照常進行。

不少選手仍積極拚東京奧運資格或積分，但因應近期新冠肺炎疫情嚴峻，洪志昌也提醒選手搭機時注意，應避開中央流行疫情指揮中心列出國際旅遊疫情建議第二、三級地區。

疫情指揮中心目前已將中港澳、韓國、義大利列旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡和伊朗列第二級警示；泰國列第一級注意。

洪志昌舉例，原本中華奧運拳擊培訓隊計畫從曼谷轉機，再飛往約旦安曼，參加3月3日至11日舉行的「2020年亞洲及大洋洲區奧運資格賽」，但考量疫情發展，培訓隊最後改經杜拜轉機，體育署也承諾，同意核銷所衍生機票費用。

洪志昌透露，未來也會考慮比賽主辦國當地新冠肺炎疫情發展，若不適合，將建議選手不要前往。