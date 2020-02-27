田徑／轉練長跑不到一年 陳學靜港都盃1萬公尺摘金

升上高一才開始改練5千、1萬公尺長跑的楠梓高中陳學靜，轉換項目不到一年，昨天首度參與港都盃高女1萬公尺項目就跑出41分26秒摘金，也收下生涯首面全國性賽事獎牌，以台灣長跑女將曹純玉為偶像的陳學靜，也希望能跟隨偶像腳步，穿上國家隊戰袍為國出征。

陳學靜先天右耳失聰，只有左邊耳朵能聽到聲音，在小學接觸田徑前是巧固球隊選手，但因為喜歡跑步進而加入田徑隊，原本是練競走，但成績並不出色而改練1500公尺。

不過教練張耀仁認為她在中長跑速度差，也比較吃虧，因此要求她改練5千、1萬公尺，「她意志力很強、心肺功能很好，也擁有運動員那種不服輸的個性，轉練長跑這一年有顯著進步，現在目標擺在兩年後的亞青達標。」

陳學靜（右二）在港都盃高女1萬公尺摘金。圖／張耀仁教練提供

雖然首次在港都盃參與1萬公尺就成功摘金，但陳學靜並不滿意自己的成績，「原本設定要在40分半左右，但因為比賽前一天摔車撞傷膝蓋，導致表現不如預期。」

由於先天聽力缺陷，導致有時候會沒聽到教練說話，導致不小心多跑好幾趟，但她不喊累，反而覺得一天沒練習就會退步，一旁的教練張耀仁更是爆料，「教練叫她不要練習還會哭。」

陳學靜視曹純玉為偶像，也希望未來能夠披上國家隊戰袍，「她（曹純玉）很厲害，最欣賞她積極、自律的態度，希望能向她學習。」