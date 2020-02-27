快訊

韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

田徑／百米三破大會 楊俊瀚港都盃風光摘金

聯合報 / 記者毛琬婷／高雄即時報導
楊俊瀚（中）在港都盃男子100公尺決賽跑出10秒21摘金。圖／中華田徑協會提供
楊俊瀚（中）在港都盃男子100公尺決賽跑出10秒21摘金。圖／中華田徑協會提供

「台灣最速男」楊俊瀚今天在2020年港都盃全國田徑錦標賽公開男子組100公尺決賽，飆出10秒21成績，三破大會紀錄風光摘金，賽後他表示，這次比賽比預期的好，也對自己新年首場賽事表現感到滿意。

楊俊瀚在冬訓期改善起跑問題，並利用港都盃做階段性驗收，昨天預賽他就輕鬆跑出10秒37、破大會紀錄挺進準決賽，今天上午的準決賽又將成績推進到10秒33，決賽再飆出10秒21成績摘金，兩日三度改寫大會紀錄。

「這三趟都有達到賽前設定目標，每一趟都比前一次進步，也希望接下來的200公尺能延續狀態。」這次港都盃，楊俊瀚身型看起來比之前瘦，不過他表示體重反而比較重，但最大原因就在於飲食控制。

楊俊瀚（右二）。記者毛琬婷／攝影
楊俊瀚（右二）。記者毛琬婷／攝影

楊俊瀚透露，為了備戰新賽季，近期對飲食控制更加嚴格，每一餐吃了些什麼都會拍下來給營養師看，再去調整飲食內容，「現在炸物都不會吃，飲料也很少喝。」

而這次「跨欄王子」陳傑「跨行」改跑100公尺，準決賽再跑出改寫生涯最佳的10秒92，雖然無緣決賽同場競技，但楊俊瀚認為，陳傑這次參賽顯示應有達到冬訓成效。

楊俊瀚說：「學長沒有來問我什麼，反倒是自己經常和他討教比賽情境的問題。學長比賽經驗更豐富，從他身上能學到很多不同的觀點。」

楊俊瀚 田徑

延伸閱讀

田徑／陳傑、楊俊瀚 港都盃尬百米

田徑／傷癒復出首戰 魏浩倫港都盃拚達標亞青

田徑／陳傑跨項同跑百米 楊俊瀚直呼新鮮

田徑／港都盃如期舉行 高市運發局做足防疫工作

相關新聞

網球／原約好3天後見面 Kobe驟逝促莎娃退休

俄羅斯女網名將「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）昨晚無預警發表退休聲明，不過她透露自己早已深思熟慮，...

田徑／百米三破大會 楊俊瀚港都盃風光摘金

「台灣最速男」楊俊瀚今天在2020年港都盃全國田徑錦標賽公開男子組100公尺決賽，飆出10秒21成績，三破大會紀錄風光摘...

田徑／轉練長跑不到一年 陳學靜港都盃1萬公尺摘金

升上高一才開始改練5千、1萬公尺長跑的楠梓高中陳學靜，轉換項目不到一年，昨天首度參與港都盃高女1萬公尺項目就跑出41分2...

環台賽／17隊3月1日競輪 中華隊鎖定單站前三名

國際自由車總會2.1級的2020國際自由車環台公路賽，將於3月1日至5日在全台五地舉行，其中我國代表隊將由自由車一哥馮俊...

羽球／德國公開賽因疫情停打 波蘭挑戰賽也延期

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐洲持續延燒，世界羽球聯盟（BWF）今天宣布取消原定3月3日至8日舉行的超級300系列...

網球／比賽完才知莎娃退休 約克維奇：她該為自己驕傲

32歲的前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova）昨天無預警的宣布退休，在網壇掀起一片惋惜聲浪，而與莎娃有不錯...

多哈女網／拍落澳網新科冠軍 謝淑薇挺進女雙四強

開季前三站皆闖進到決賽並且拿下兩冠的我國網球好手謝淑薇與搭擋史翠可娃（Barbora Strycova），今天凌晨在多哈...

東奧辦不辦？ 國際奧委會5月定奪

國際奧林匹克委員會（IOC）高階官員表示，如果證實新冠肺炎疫情過於危險，不適合在東京舉辦今年的夏季奧運，可能直接取消本屆奧運，而非延期或異地舉辦。最後結果可能在5月底定奪。然而東京奧運擔當大臣橋本聖子表示，「委員的發言並非是正式看法」，強調持續為如期舉辦進行準備。

田徑／陳傑、楊俊瀚 港都盃尬百米

二○二○年港都盃全國田徑錦標賽昨天在高雄國家體育場登場，「跨欄王子」陳傑未參與主項四百公尺跨欄，在一百及兩百公尺項目與「台灣最速男」楊俊瀚同場競技成為焦點，昨天百米預賽率先登場，陳傑跑出生涯最佳的十秒九八晉級準決賽。

網球／謝淑薇多哈女雙晉8 莎娃無預警退休

台灣網球「一姐」謝淑薇本季單打會內賽首勝遲未開張，但與捷克搭檔史翠可娃的雙打續開紅盤，「台捷組合」昨日在多哈女網賽僅用九十分鐘，以兩個六比二力克烏克蘭琪切諾克姊妹檔，挺進八強。

網球／好手就怕傷來磨 莎拉波娃19年職涯劃下句點

堪稱21世紀最負盛名運動員之一的俄羅斯網球名將莎拉波娃，今天宣布高掛球鞋引退。歷經禁藥風波後企圖重返巔峰的她，不敵傷痛折...

奧會資深委員發言掀波 東奧是否停辦5月是關鍵

新冠肺炎影響全球，多項體育賽事因此延期甚至取消，國際奧會資深委員龐德昨透露，原定七月廿四日舉行開幕典禮的二○二○東京奧運可能因此停辦，引起軒然大波。

熱門新聞

網球／結束28年打球生涯 莎拉波娃宣布退休

MLB／水手殷仔首度開箱 中繼2局無失分

NBA／威廉森贈全隊名牌耳機 英格倫：這對他是小意思

網球／原約好3天後見面 Kobe驟逝促莎娃退休

萬金石馬拉松確定停辦！選手保留2021年參賽資格

NBA／詹姆斯腹股溝酸痛 下役戰勇士將休兵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。