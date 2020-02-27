田徑／百米三破大會 楊俊瀚港都盃風光摘金

「台灣最速男」楊俊瀚今天在2020年港都盃全國田徑錦標賽公開男子組100公尺決賽，飆出10秒21成績，三破大會紀錄風光摘金，賽後他表示，這次比賽比預期的好，也對自己新年首場賽事表現感到滿意。

楊俊瀚在冬訓期改善起跑問題，並利用港都盃做階段性驗收，昨天預賽他就輕鬆跑出10秒37、破大會紀錄挺進準決賽，今天上午的準決賽又將成績推進到10秒33，決賽再飆出10秒21成績摘金，兩日三度改寫大會紀錄。

「這三趟都有達到賽前設定目標，每一趟都比前一次進步，也希望接下來的200公尺能延續狀態。」這次港都盃，楊俊瀚身型看起來比之前瘦，不過他表示體重反而比較重，但最大原因就在於飲食控制。

楊俊瀚（右二）。記者毛琬婷／攝影

楊俊瀚透露，為了備戰新賽季，近期對飲食控制更加嚴格，每一餐吃了些什麼都會拍下來給營養師看，再去調整飲食內容，「現在炸物都不會吃，飲料也很少喝。」

而這次「跨欄王子」陳傑「跨行」改跑100公尺，準決賽再跑出改寫生涯最佳的10秒92，雖然無緣決賽同場競技，但楊俊瀚認為，陳傑這次參賽顯示應有達到冬訓成效。

楊俊瀚說：「學長沒有來問我什麼，反倒是自己經常和他討教比賽情境的問題。學長比賽經驗更豐富，從他身上能學到很多不同的觀點。」