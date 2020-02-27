環台賽／17隊3月1日競輪 中華隊鎖定單站前三名

國際自由車總會2.1級的2020國際自由車環台公路賽，將於3月1日至5日在全台五地舉行，其中我國代表隊將由自由車一哥馮俊凱領銜參加，中華隊教練謝世平在今天的記者會上指出，這次參賽目標將是全力搶下單站前三名的佳績。

今年環台賽經典五站分別為台北市站的繞圈賽、桃園市站、浪漫台三線站、屏東縣站以及暌違八年再度登場的高雄市站，而中華隊在經過過去一段時間的檢測後，挑選出五名正選名單分別為馮俊凱、彭源堂、盧紹軒、蘇宇銘和吳之皓，將迎戰其他16支菁英車隊，其中包括兩支二級洲際職業隊西班牙布爾格隊和法國尼伯車隊。

其中去年一度在台北市站穿起藍衫（亞洲第一）的盧紹軒，則是希望能夠延續去年氣勢，再度拚出好成績，而中華隊教練謝世平也表示，針對去年日本隊採取包圍戰術搶走馮俊凱的藍衫，賽後作了檢討，「今年會運用較多的帶領戰術，讓大家看到不一樣的中華隊，希望能把去年沒拿到的都討回來，除了搶單站前三外，團隊成績的目標是躋身前段班。」

而隊長馮俊凱今天未出席記者會，但他也透過車隊談到今年參賽的目標，「先以個人總成績為目標，如果在前面的席次，那麼亞洲排名就不會太差，就會試試看亞洲藍衫，第一還是以總成績為目標。」

除了中華隊五名國手外，在2017年環台賽最終站上演史詩級逆轉勝，穿走亞洲第一藍衫、總排名第10的我國車手「小黑」陳建良，這次因母隊受邀參賽，今年將披瑞典米捷亞車隊戰袍再出發。