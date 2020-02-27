網球／原約好3天後要見面 Kobe驟逝促莎娃退休

俄羅斯女網名將「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）昨晚無預警發表退休聲明，不過她透露自己早已深思熟慮，加上湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant)）日前意外驟逝，更讓她意識到是時候該和網球說再見。

莎拉波娃17歲就在溫網打下生涯首座大滿貫女單冠軍，生涯手握五座大賽金盃也完成澳網、法網、溫布頓和美網都奪冠的「全滿貫」紀錄。不過她在2016年因禁藥而遭禁賽，復出後又飽受肩傷所苦，世界排名現已滑落至373位。

除了傷勢讓她萌生退意外，莎娃透露，在布萊恩發生意外前，他們曾約好要在墜機後三天見面，沒想到兩人的約定卻因一場意外沒能成行，也加速了她的退役念頭。

「我們本應該在墜機事故發生後三天見面。」莎拉波娃受訪時說，「儘管因我們的所作所為或是成就讓別人以為我們很堅強，但其實每個人在生命面前都同樣脆弱，從中也讓我看清生活中真正重要的事情，因此在那一刻，我也該好好想自己的未來。」

莎娃說：「正如你們所看到的，我的毅力是我職業生涯中最大的武器和力量，但我現在卻覺得它變成我的弱點。我對拿下第六、第七甚至第八個大滿貫還充滿熱情嗎？這數字聽起來很棒，但在進職業後我是從零開始，現在我已達到美好且不可思議的高度了。」

32歲的莎拉波娃瀟灑轉身，僅在昨晚透過社群向外界宣告，對此她説：「我不需要走到球場向全世界球迷宣告這是我最後一場比賽，即使是在我更年輕時，也不希望用這樣的方式結束職業生涯。」