羽球／德國公開賽因疫情停打 波蘭挑戰賽也延期

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐洲持續延燒，世界羽球聯盟（BWF）今天宣布取消原定3月3日至8日舉行的超級300系列賽德國羽球公開賽，而國際挑戰賽等級的波蘭公開賽也確定延期辦理。

新冠肺炎疫情近來在全球引發恐慌，不少世界羽聯旗下賽事也受到影響，包括日前已宣布陵水名人賽、越南挑戰賽以及疫情愈發嚴重的義大利青年挑戰賽等賽事，都已延期或是取消辦理。

不過世界羽聯又在今天宣布，總獎金17萬美元的超級300系列賽，同時也是今年東京奧運積分賽之一的德國與公開賽確定取消，也是目前世界羽聯受到新冠肺炎影響最高等級的賽事。

我國選手周天成曾於2017、2018年在德國公開賽完成男單二連霸，去年則是由日本球王桃田賢斗摘冠，女單賽場則是由山口茜奪下三連霸；今年我國包括男單王子維、女單白馭珀、男雙李洋／王齊麟、盧敬堯／楊博涵等人都預計參賽。

世界羽聯賽在聲明稿中指出，在德國政府公共衛生與醫療部門的建議下，決定取消這次的賽事，且目前無延期開打的計畫。

至於波蘭羽球協會也宣布將順延3月26日至29日舉行的波蘭挑戰賽，該賽事也屬於東京奧運的積分賽，不過在延期辦理的情況下，將可能不再具有東京奧運積分資格，而我國男雙組合李哲輝／楊博軒在去年就是於此賽事奪下冠軍。