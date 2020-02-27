網球／比完賽才知莎娃退休 約克維奇：她該為自己驕傲

32歲的前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova）昨天無預警的宣布退休，在網壇掀起一片惋惜聲浪，而與莎娃有不錯私交的約克維奇（Novak Djokovic），是昨天進行完杜拜男網賽男單16強賽後才接獲消息，不過他隨即邀請現場觀眾為莎娃鼓掌，並強調莎娃應該為自己的生涯感到驕傲。

坐擁五座大滿貫單打冠軍的莎娃，雖然近年來受到禁藥風波以及傷勢影響，無法再次挑戰大滿貫冠軍，尤其是肩膀傷勢問題讓她的世界排名不斷探底，最終更成為壓倒她的最後一根稻草，昨天於個人社群網站上宣布終結長達28年的球員生涯。

約克維奇昨天於杜拜男網賽賽事結束後，於場上接受訪問時才得知莎娃退休的消息，而他也隨即邀請現場觀眾為莎娃送上掌聲，「我現在才得知這個消息，我希望所有人為她在生涯中所做的一切鼓掌，她絕對值得。」

約克維奇以一名偉大的戰士來稱讚莎娃，更認為她生涯幾乎是盡心盡力在從事網球運動，「她克服所有的障礙，尤其是過去五、六年的傷勢和手術，這需要付出很大的努力才有辦法回到球場並找回她想要的水準，這一切都是那麼鼓舞人心。」

雖然對於莎娃因傷決定退休感到惋惜，但約克維奇也強調，莎娃該為自己的生涯感到驕傲，「我很遺憾她因為傷勢而離開，不過同時她的生涯也已經取得很棒的成就，她該為自己感到驕傲。」