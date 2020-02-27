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多哈女網／拍落澳網新科冠軍 謝淑薇挺進女雙四強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

開季前三站皆闖進到決賽並且拿下兩冠的我國網球好手謝淑薇與搭擋史翠可娃（Barbora Strycova），今天凌晨在多哈女網雙打八強賽遭遇年初剛成為澳網女單新科冠軍的美國名將珂寧（Sofia Kenin）與瑞士搭擋班希琪（Belinda Bencic），最終謝淑薇／史翠可娃僅花67分鐘就以6：4、6：2直落二勝出，挺進到四強賽。

謝淑薇與搭擋史翠可娃開季表現亮眼，其中謝淑薇更在上月底重返世界女雙球后寶座，雖然上周受到杜拜女網與多哈女網賽互換級別影響，讓她在杜拜女網賽奪冠後仍讓出球后寶座，但本周的多哈女網賽將有機會再重返巔峰。

今天的多哈女網賽八強賽，謝淑薇／史翠可娃遭遇兩名世界女單排名前十名的組合，其中世界排名第五名的珂寧，今年澳網剛奪下生涯首座大滿貫女單冠軍，而搭擋班希琪目前則是世界排名第九名。

不過在雙打賽場戰績更輝煌的謝淑薇／史翠可娃首盤首局就率先破發，雖然第二局珂寧／班希琪也回敬破發，但謝淑薇／史翠可娃接下來連拿三局，並以6：4先下一城；第二盤謝淑薇／史翠可娃更未給對手任何機會，在第一、五局兩度破發後，以6：2收下四強門票。

今天四強森謝淑薇／史翠可娃將對上捷克搭擋卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），雙方去年年終賽就曾碰頭，並由謝淑薇／史翠可娃在超級搶十中取勝。

謝淑薇 珂寧 澳網

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