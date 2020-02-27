網球／好手就怕傷來磨 莎拉波娃19年職涯劃下句點

堪稱21世紀最負盛名運動員之一的俄羅斯網球名將莎拉波娃，今天宣布高掛球鞋引退。歷經禁藥風波後企圖重返巔峰的她，不敵傷痛折磨，19年的職業生涯如今走到盡頭。

現年32歲的莎拉波娃（Maria Sharapova）在時尚雜誌浮華世界（Vanity Fair）撰文表示：「網球–我要說再見了。我將生命獻給網球，網球也賜予我生命。我會每天想念它的。」

莎拉波娃身材高挑（188公分），顏值出眾，亮麗的外表與球技同樣受人矚目。她在場上擊球時的嘶吼聲，往往超過100分貝，是當今女子網壇尖叫派的代表人物。

莎拉波娃1987年4月19日在西伯利亞出生，7歲時她的父親借了700美元帶著她移民美國佛羅里達州接受網球訓練，自此展開網球生涯。

2001年，只有13歲的莎拉波娃投入職業網壇。2004年，剛滿17歲的她一舉打敗美國名將小威廉絲（SerenaWilliams），拿下溫布頓網球錦標賽冠軍，成為賽史第3年輕冠軍得主，並在2005年首次登上世界球后寶座，2007、2008、2012年也曾分別重回后座。

接下來她在美國公開賽（2006年）、澳洲公開賽（2008年）及法國公開賽（2012、2014年）都曾封后，總共抱回5座大滿貫賽金盃。不過近年來她狀態不佳，肩傷以及數次開刀接受治療讓她的世界排名一度落到第373名，今年澳網首輪即落敗打包回家。

相較於球場上的表現，莎拉波娃球場外吸金功力更勝一籌。根據富比世雜誌（Forbes）報導，莎拉波娃連續11年成為全世界收入最高的女運動員，在耐吉（NIKE）和依雲（Evian）等企業的代言贊助下，她光是在2015年就賺進將近3000萬美元，快要追上生涯比賽累計獎金3877萬美元。

不料到了隔年的澳網，她在接受藥檢時對名為Meldonium的藥物呈陽性反應，她表示是因為心律不整、糖尿病症狀等健康問題，自2006年起服用家庭醫師所開的這項藥物。後來她遭到國際網球總會（International Tennis Federation）禁賽兩年處分，經上訴後，體育仲裁法庭（Court of Arbitration forSport）將禁賽時間縮短為15個月。

2017年4月，莎拉波娃禁賽期滿重返球場，卻遭到一些主辦單位及選手的抵制，讓她飽受異樣眼光。

就算不理會別人的另眼相待，全身愈來愈多的傷勢也使她備感艱辛，她於2019年2月右肩開刀，以修復磨損的肌腱和關節唇。這次手術之後，她遭受到更多運動傷害，雙手前臂出現交叉症候群，有時會使她無法握住球拍。

接下來她的世界排名一度落到第373名，今年澳網首輪以3比6、4比6敗給克羅埃西亞選手薇琪克（DonnaVekic），落寞走出球場，當時她已下了退休的決定。

總計她的生涯單打戰績為645勝171負，在WTA巡迴賽奪下36座單打冠軍。