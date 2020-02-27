奧會資深委員發言掀波…東奧是否停辦 5月是關鍵

新冠肺炎影響全球，多項體育賽事因此延期甚至取消，國際奧會資深委員龐德昨透露，原定七月廿四日舉行開幕典禮的二○二○東京奧運可能因此停辦，引起軒然大波。

夏季奧運自一八九六年首度舉辦以來，僅有一九一六年第六屆德國柏林奧運、一九四○年第十二屆日本東京奧運及一九四四年第十三屆英國倫敦奧運受世界大戰影響取消，上屆里約奧運雖傳出茲卡病毒仍順利舉行，今年東奧是否成為第一個因傳染病疫情停賽的奧運，五月是關鍵。

全球已有多項體育賽事受新冠肺炎影響，原定三月底進行的桌球世界團體錦標賽延期到六月底，本月月中在大陸舉行的亞洲室內田徑錦標賽直接取消、職業籃賽延期，東京馬拉松也取消一般跑者、只保留菁英跑者參賽；歐洲疫情嚴重的義大利，足球甲級聯賽部分賽程延期。

龐德昨天提到，東奧籌備仍如期進行中，運動員仍可「專注在自己運動」，東奧的相關決定，五月底才會有進一步消息。

「這是場新的戰爭，你必須面對。」龐德表示，疫情的確影響東奧準備，至於最終會如何決定，國際奧會也會遵循世界衛生組織（ＷＨＯ）建議，取消是最差狀況，延期或其他替代方案已在研擬。

國際奧會發出聲明，龐德說法是目前狀況很好的解釋，國際奧會也有充足信心和有關當局採取必要措施；中華奧會則表示，目前沒收到國際奧會關於東奧的相關消息，仍會依照原定計畫組訓，選手在國訓中心的訓練也照常。

日本內閣官房長官菅義偉昨天則駁斥，龐德的看法不代表國際奧會，東奧仍按照計畫準備。