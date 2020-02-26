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網球／結束28年打球生涯 莎拉波娃宣布退休

聯合新聞網 / 綜合報導
莎拉波娃告別網壇。 路透
莎拉波娃告別網壇。 路透

五座大滿貫賽冠軍，現年32歲的拉波娃，於今天在網站宣布決定退休，結束自己的網球生涯。在文中她直述自己退休的心情，其中她自小打球至今28年(2001年轉戰職業)，令她心情五味雜陳。

今年澳網女單莎拉波娃（Maria Sharapova）獲得外卡參賽，但首輪直落二落敗淘汰。

莎拉波娃於2004年17歲贏得溫網冠軍一戰成名，今年32歲的她已連續三個大滿貫一輪出局，最後一次拿到大滿貫冠軍是2014年法網。她從2007年就開始與肩傷奮戰，並在2016年澳網前發生禁藥風波遭到禁賽，之後復出，表現一直不如理想，成績直落。

莎拉波娃在網壇以外表亮眼以及場上尖叫聲，成為她闖網壇的一大特色，同時她也一度成為「球后」，球場之外就是一位時尚名人，也一度是全世界收入最高的女運動員，除了網球工作外，還有不少事業，其中主力是在糖菓事業上。

莎拉波娃2004年贏得溫網冠軍。 美聯社
莎拉波娃2004年贏得溫網冠軍。 美聯社
2006年美網冠軍。 歐新社
2006年美網冠軍。 歐新社
2008年澳網冠軍。 路透
2008年澳網冠軍。 路透
2012年法網冠軍。 法新社
2012年法網冠軍。 法新社
2014年法網冠軍。 美聯社
2014年法網冠軍。 美聯社

莎拉波娃在今年澳網以外卡出賽首輪出局。 法新社
莎拉波娃在今年澳網以外卡出賽首輪出局。 法新社

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