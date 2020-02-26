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田徑／傷癒復出首戰 魏浩倫港都盃拚達標亞青

聯合報 / 記者毛琬婷／高雄即時報導
魏浩倫。記者毛琬婷／攝影
魏浩倫。記者毛琬婷／攝影

去年在全中運跑出10秒65成為台灣「最速國中生」的魏浩倫，升上高一後今天在2020港都盃男子100公尺出賽，預賽他跑出10秒79成績順利挺進準決賽，賽後他表示，希望能在港都盃一舉達標亞青。

魏浩倫去年全中運100公尺預賽就以10秒73改寫大會紀錄，決賽更飆出10秒65，除再推進大會紀錄，也成為台灣第一位跑進10秒70內的國中生，獲封「最速國中生」的封號。

這次港都盃，魏浩倫參加100及200公尺項目，今天率先登場的100公尺預賽，他以總排第一順利挺進準決賽，不過因傷休息近一個月的他，對自己傷癒復出首戰表現不太滿意。

魏浩倫透露，自己在過年前不慎弄傷左腳大拇指，讓腳尖少了一塊肉而無法進行訓練，原訂報名參加的春季盃也沒有參加，這次港都盃他力拚兩項目都要達亞青參賽標。

「原本在預賽就想拚亞青達標，不過擺臂、整體強度都沒提上來，加上人數太多、身體有些冷掉，比賽感覺也還沒完全回來。」不過魏浩倫仍自信的説：「有信心能夠在港都盃達標。」

全中運

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