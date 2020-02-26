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田徑／陳傑跨項同跑百米 楊俊瀚直呼新鮮

聯合報 / 記者毛琬婷／高雄即時報導
楊俊瀚（中）在港都盃男子100公尺預賽跑出破大會成績晉級準決賽。圖／楊俊瀚提供
楊俊瀚（中）在港都盃男子100公尺預賽跑出破大會成績晉級準決賽。圖／楊俊瀚提供

2020年港都盃今天起在高雄國家體育場開跑，「跨欄王子」陳傑睽違4年再度踏上男子100公尺賽場，首度與「台灣最速男」楊俊瀚在同項目出賽，預賽陳傑就跑出生涯最佳的10秒98，順利挺進準決賽，兩人賽後也都對這次較勁直呼新鮮。

陳傑上次在百米出賽已是2016年在美國南密西西比大學移地訓練時，這次為了檢視冬訓的成果，睽違4年再度踏上百米賽場，這次港都盃將與楊俊瀚在男子100及200公尺同場競技。

今天陳傑在男子100公尺預賽在第八組第六跑道出賽，最終他跑出10秒98、分組第三晉級準決賽，楊俊瀚則是在第九組壓軸登場，他跑出10秒37、總排第一的破大會成績輕鬆晉級。

「原本訓練就有一些短距離的課表，但真正站上賽場感覺還真的蠻不同的。」陳傑笑說，自己這次參賽，只以破個人最佳為目標，「這也是第一次與（楊）俊瀚同項目競賽，很期待有機會同組出賽。」

陳傑在冬訓期著重在爆發力，希望藉此將速度提升上來，也因此才會在港都盃報名兩項短跑，「希望藉由高強度刺激，改善自己爆發力較弱這一環。」

而首度與學長陳傑同場競技，楊俊瀚也直呼新鮮，還開玩笑說：「第一次看學長這麼緊張。平常他在400跨跑起來感覺游刃有餘，上次他跑一百時我可能還很小吧！」

陳傑（左）與楊俊瀚首度在同賽事出賽。記者毛琬婷／攝影
陳傑（左）與楊俊瀚首度在同賽事出賽。記者毛琬婷／攝影

楊俊瀚

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