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賽車迷照過來！F1賽車台中巡迴展228連假延至晚上9點

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台中市長盧秀燕坐進賽車體驗。圖／大漢整合行銷提供
台中市長盧秀燕坐進賽車體驗。圖／大漢整合行銷提供

由中華民國文化休閒運動協會、RED BULL以及台中市政府運動局主辦的「RED BULL SHOW CAR」巡迴展示，24日起到3月1日在台中市府廣場舉行，現場開放F1 SHOW CAR展示及F1 PLAY SEAT（F1賽車遊戲）體驗活動，228起連續3天的連假，展示時間更將從晚上7點延長到晚上9點。台中市長盧秀燕特別支持這項活動的進行，透過現場專業清潔滅菌措施，民眾可安心參觀。

原定於3月初舉行的RED BULLF1 SHOWRUN，因新冠肺炎疫情暫緩辦理，但為了造福廣大的賽車迷，主辦單位爭取分別於台北、台中兩地進行的RED BULL SHOW CAR巡迴展示，台北場已於23日展示結束，24日起由台中接棒。

主辦單位之一的中華民國文化休閒運動協會，展演期間也會於現場專業清潔滅菌，讓前來的民眾能安心享受活動。

台中市政府運動局局長李昱叡表示，希望大台中地區的運動朝著多元化以及接軌國際去努力，「這次活動透過紅牛在全球170多個國家地區的社群，行銷了台中市。一個活動從無到有，從有到更精進是需要時間，我們台中市期待未來能把F1賽車的活動做得更全民，讓中部民眾熱情參與。」

展示期間，周邊攤位也設有賽車遊戲「F1 PLAY SEAT」、「RED BULL LU-KA賽車派對」、「飆速彈珠臺」、「World Gym運動吧」等活動，參加的民眾有機會抽中精美贈品。

【F1 SHOW CAR 開放時間】

02／27（四）12：00-19：00

02／28（五）12：00-21：00

02／29（六）12：00-21：00

03／01（日）12：00-21：00

「RED BULL SHOW CAR」228連假在台中展出。圖／大漢整合行銷提供
「RED BULL SHOW CAR」228連假在台中展出。圖／大漢整合行銷提供
台中市長盧秀燕參加「RED BULL SHOW CAR」巡迴展。圖／大漢整合行銷提供
台中市長盧秀燕參加「RED BULL SHOW CAR」巡迴展。圖／大漢整合行銷提供
台中市長盧秀燕通過防疫門。 圖／大漢整合行銷提供
台中市長盧秀燕通過防疫門。 圖／大漢整合行銷提供
台中市長盧秀燕(左二)與體育局長李昱叡(右二)、文化休閒運動協會代表秦熙獄(左)。 圖／大漢整合行銷提供
台中市長盧秀燕(左二)與體育局長李昱叡(右二)、文化休閒運動協會代表秦熙獄(左)。 圖／大漢整合行銷提供

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