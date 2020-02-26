影／自由車一哥馮俊凱：東京奧運目標設定前10名

台中市自由車選手「阿凱」馮俊凱去年創下全運會六連霸佳績，並在烏茲別克亞洲自由車公路錦標賽取得公路賽銅牌，去年11月確認取得東京奧運門票。台中市長盧秀燕、運動局長李昱叡、教練徐瑞德今天為他加油打氣，馮俊凱說，本來要去日本模擬，因心冠肺炎增加不確定性，會把體能調整到最好狀態，目標設定前10名。

今年是馮俊凱繼2008年北京奧運後，再度披上中華隊戰袍。阿凱說，仍有一點小緊張，會沈穩面對，把訓練做到最好，希望再自我突破，目前體能狀況還不錯，3月1日有自由車環台賽，第一站從台北市出發，先把這場比賽準備好。

31歲的馮俊凱大甲高中畢業，台灣車壇登上頂級車隊第一人，擁有場地、公路兩棲身份，他也用實力證明在這兩大領域，都有問鼎奧運最高殿堂的實力，尤其「速度」被職業車隊重用，近年他都是衝刺主將，執行古典賽和多站賽的領騎任務，個人也曾在世巡賽的環廣西闖進賽段前10。

大甲高中教練徐瑞德說稱讚阿凱「自律性高」，生活、飲食、訓練強度全方位自律，2020東京奧運會讓他蛻變提升至另一層次，並拉高台灣自由車的競技水平。不過，奧運自由車項目講求「人數優勢」，台灣只有馮俊凱一人單槍匹馬，挑戰性很高，這次目標設定前10名，就能對國內未來選手是一大激勵和啟發。

盧秀燕年輕時當記者採訪過體育，她說，一人參賽和其他國家很多選手入圍合力參賽，困難度不一樣，可以有補位選手讓得獎選手衝刺，台灣目前只有阿凱一人取得資格，非常不容易。