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田徑／港都盃如期舉行 高市運發局做足防疫工作

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
港都盃如期舉行，主辦單位做足防疫措施。圖／高雄市政府運動發展局提供
港都盃如期舉行，主辦單位做足防疫措施。圖／高雄市政府運動發展局提供

2020年港都盃全國田徑錦標賽，今日上午在高雄國家體育場點燃戰火，共有超過4千名國內好手參賽，為了確保參賽選手健康，主辦單位積極規劃健全防疫措施，高雄市政府運動發展局局長許文宗説：「全力讓每位選手在健康的狀態下，能締造佳績、滿載而歸。」

受到新冠肺炎疫情影響，主辦單位評估後考量田徑賽事屬戶外性質，選手均在開放性競賽場地進行賽事，且港都盃攸關選手升學、國家選手選拔以及全中運參賽依據，綜合以上考量後決定如期辦理，不過謝絕外國選手參賽並未開放觀眾進場觀賽。

港都盃至今邁入第47載，過去往往被譽為全國中等學校運動會及全國大專院校運動會前夕最重要的「前哨戰」，而今年適逢2020東京奧運的舉辦年，「台灣最速男」楊俊瀚、陳傑等好手都將披掛上陣，讓本屆賽事張力再升級

港都盃如期舉行，主辦單位做足防疫措施。圖／高雄市政府運動發展局提供
港都盃如期舉行，主辦單位做足防疫措施。圖／高雄市政府運動發展局提供

許文宗指出，港都盃是許多選手升學、遴選國手、重大賽事參賽依據等重要指標，故此次與高雄市體育會攜手合作，設置全面性的防疫機制，讓每一位選手都能安心、專心及全心的投入賽事。

高雄市體育會田徑委員會沈煥瑤總幹事則表示，非常感謝高雄市政府提供的行政協助，讓每位選手都能無後顧之憂地專心出賽，也謝謝高雄市政府長期的支持，讓高雄市田徑運動的發展能扶搖直上，未來將與市府持續研擬培訓及推廣策略，讓高雄市田徑人才源源不絕。

田徑 楊俊瀚 全中運

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