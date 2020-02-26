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夏季奧運曾三度因戰爭停辦 近兩屆皆遭疫情波及

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
回顧從1896年首度辦理的雅典奧運至今，夏季奧林匹克運動會僅有過三次停辦紀錄，且都是因為兩次世界大戰爆發影響。 美聯社
回顧從1896年首度辦理的雅典奧運至今，夏季奧林匹克運動會僅有過三次停辦紀錄，且都是因為兩次世界大戰爆發影響。 美聯社

國際奧會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）在今天透露，東京奧運可能於五月底前決定是否停辦，回顧從1896年首度辦理的雅典奧運至今，夏季奧林匹克運動會僅有過三次停辦紀錄，且都是因為兩次世界大戰爆發影響，今年東京奧運是繼上屆里約奧運茲卡病毒後，再一次面臨疫情考驗。

夏季奧運會自從1896年首度舉辦以來，僅有1916年的第六屆德國柏林奧運、1940年第十二屆日本東京奧運與1944年第十三屆英國倫敦奧運受到第一、二次世界大戰影響而取消，目前仍未曾有過因傳染病疫情停賽的狀況。

不過在上屆里約奧運期間，就曾受到茲卡病毒影響，在賽事開幕前受到各界強烈反彈，儘管在巴西政府拍胸脯保證安全無虞情況下如期舉行，也引發國際知名運動員決定退出奧運參賽行列，包括男子高球球王麥克羅伊（Rory McIlroy）、戴伊（Jason Day），網壇好手哈蕾普（Simona Halep）、洛尼奇（Milos Raonic）、汀恩（Dominic Thiem）等人相繼宣布退賽，讓奧運賽場的星光黯淡。

即使今年東京奧運如期舉行，加上新冠肺炎（COVID-19）感染力非茲卡所能比擬，體育明星退賽潮將會比里約奧運來得更為嚴重，票房勢必會受到影響。

而如果今年奧運被迫取消，東京也將成為史上第一個兩度被取消奧運主辦的城市，1940年的第十二屆奧運，東京因為戰爭行為違反奧林匹克精神而讓出主辦權，國際奧會也因此決議改至芬蘭赫爾辛基舉辦，但隨著二戰持續爆才將賽事取消。

不過東京在1964年成功舉辦第18屆奧運會後，今年則是再一次扛起舉辦奧運的重任，並且受到全球高度關注，無奈又再一次面臨考驗，這也傳出日本可能會加重賽事保險費用支出，提升至2.91億英鎊（約台幣117億元）。

里約奧運 麥克羅伊

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