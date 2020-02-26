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全球賽事受「疫」動 HBL決賽不延期擬閉門打

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
全球賽事都受新冠肺炎影響，即將進行的HBL四強決賽雖然確定不會延期，但可能延續八強賽閉門開打或是僅開放少數加油團進場。 聯合報系資料照
全球賽事都受新冠肺炎影響，即將進行的HBL四強決賽雖然確定不會延期，但可能延續八強賽閉門開打或是僅開放少數加油團進場。 聯合報系資料照

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球重大體育賽事陸續出現異動，包括幾場攸關奧運資格的賽事紛紛更改舉辦城市，近期不少國內聯賽相繼決定閉門進行，包括下周末原定在台北小巨蛋舉行的HBL四強總決賽，雖然確定不會延期，但可能延續八強賽閉門開打或是僅開放少數加油團進場。

新冠肺炎疫情從亞洲逐步擴散至全球，導致不少重大體育賽事都遭受波及，包括中國男子籃球職業聯賽（CBA）目前仍處在無限期停賽，導致本賽季我國七名旅外CBA球員以及華裔球員林書豪只能持續保持備戰狀態。

國內已有不少賽事改為閉門舉行，包括剛落幕的亞洲盃男籃資格賽、HBL男女八強賽、正在台北體育館進行的UBA公開男一級八強賽、還有今天登場的港都盃全國田徑錦標賽、28日的企業排球聯賽挑戰賽，都改為不開放觀眾入場。

至於三月七、八日登場的HBL四強總決賽，在不延期的情況下，在今天下午的記者會將會公布是否開放親友團進場。

在今年七月將登場的東京奧運，在今天傳出資深委員龐德（Dick Pound）爆料，五月底將會視疫情決定是否如期辦理之前，就已有不少資格賽事受到影響，包括原定在武漢舉行的女足資格賽與拳擊資格賽，前者已於二月初改往澳洲舉行，而拳擊亞太區資格賽則是改至三月三日於約旦舉行，我國代表隊已於25日啟程備戰。

目前歐洲疫情最嚴重的義大利，近來也傳出政府正著手制定國內體育賽事的相關法令，包括足球義甲與次級聯賽都已有部分賽事延期或改為閉門開踢，日前在貝爾加莫舉行的ATP挑戰賽，甚至直接取消決賽賽程，展現防堵疫情擴散的決心。

HBL 排球 田徑

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