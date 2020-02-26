傳東奧五月決定動向 中華奧會未獲通知、照常組隊程序

國際奧會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）今天在受訪時透露，原定七月登場的東京奧運可能受到新冠肺炎疫情（COVID-19）影響，最晚得在五月底決定是否取消或是延期辦理，而中華奧會顧問孫立群在今早表示，目前尚未收到關於這方面的通知，奧會也會依照原定計劃進行組隊程序，確保提供最佳保障讓選手，屆時能以最佳狀態出賽。

受到新冠肺炎疫情影響，今年東京奧運是否如期舉辦已在近來不斷受到各界討論，雖然東京奧運籌委會至今仍未鬆口賽事是否進行調整，不過卻在今天由國際奧運資深委員龐德爆料，最晚得在五月底之前做出是否如期舉辦的決定。

中華奧會顧問孫立群今天表示，目前仍未收到關於這方面的消息，中華奧會也將繼續秉持著兩大原則，包括賽事如期舉行，將提供選手最好的保障，讓他們以最佳狀態出賽，以及持續關注各單項積分、資格賽的動向，確保我國選手爭奪奧運資格的權益不受到損害，「目前國訓中心的訓練也都照常舉行，並且持續加強防疫工作。」

孫立群也表示，目前我國受到疫情影響的東京奧運相關活動，是取消三月赴日的考察團，「在一些醫生的建議下，考量到這次包含媒體在內的考察團人員安全問題，已經決定取消。」

對於龐德指出，奧運如果不能如期辦理，可能直接取消，孫立群則是表示，假使奧運要延期辦理，可能不會選在短時間內復辦，「如果要延期辦理的話，不太可能是短時間的延期，例如兩、三個月，而有可能是很長的時間，畢竟住宿旅館就是很大的問題。」