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多哈女網／謝淑薇挺進八強 詹家姊妹退賽無緣衛冕

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國女雙好手謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃挺進到多哈女網女雙八強。 法新社
我國女雙好手謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃挺進到多哈女網女雙八強。 法新社

我國女雙好手謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在上周奪下杜拜女網賽冠軍後，本周轉戰總獎金324萬美元（約台幣9917萬元）的多哈女網賽再開紅盤，在今天凌晨結束的16強賽中以6：2、6：2擊敗烏克蘭琪切諾克（Kichenok）姐妹檔，挺進到八強賽。

謝淑薇／史翠可娃在今年前三站賽事中全都闖進到決賽，包括拿下布里斯本女網賽以及杜拜女網賽冠軍，而澳網也以亞軍成績作收，開季表現亮眼，本周的多哈女網賽兩人也以第一種子身份登場，在首輪輪空後於昨天晚間的16強賽出賽。

面對烏克蘭雙胞胎姐妹檔L．琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／N．琪切諾克（Nadiia Kichenok），謝淑薇／史翠可娃首盤就兩度破發以6：2先下一城，第二盤更是在1：2後連保帶發連拿五局，僅花不到一小時就以直落二勝出，八強賽將對上美國珂寧（Sofia Kenin）／瑞士班希琪（Belinda Bencic）。

至於將挑戰多哈女網賽女雙衛冕的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，在首輪以直落二擊敗日本組合青山修子／柴原瑛菜後，今天凌晨的16強賽因為詹詠然身體不適決定退賽，也代表兩人無緣挑戰衛冕。

謝淑薇 詹詠然

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