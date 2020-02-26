多哈女網／多哈女網賽 謝淑薇女雙挺進8強

中央社 / 台北26日電

台灣網球一姐謝淑薇今天凌晨與捷克搭檔史翠可娃在多哈女網賽女雙16強賽，延續上週奪冠氣勢，全場4度破發成功，以兩個6比2擊退烏克蘭雙胞胎姊妹檔，挺進8強。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）所組成的「台捷組合」，今年開季首站布里斯本網球賽就一舉登頂，接著在澳洲網球公開賽拿下亞軍，上週更在杜拜女網賽完成連霸大業，斬獲本季第2冠，近況火熱。

謝淑薇本週前進卡達多哈，參加總獎金324萬美元（新台幣約9918萬元）多哈女網賽，儘管單打首輪遭到淘汰，但雙打繼續與史翠可娃攜手。

謝淑薇與史翠可娃為這次頭號種子，首輪輪空，16強賽迎戰烏克蘭雙胞胎姊妹檔L.克奇諾（LyudmylaKichenok）與N.克奇諾（Nadiia Kichenok）。

「台捷組合」一開賽連保帶破，取得3比1領先，並在盤末再度攻破對手發球局，以6比2拿下首盤。

次盤戰況陷入膠著，但「台捷組合」沉穩應對，並在盤中突破僵局，靠著連續破發成功，以6比2勝出，收下8強門票。

謝淑薇

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