杜拜網賽／盧彥勳先盛後衰 復出首勝再等等
我國36歲老將盧彥勳，澳網結束後轉戰ATP500杜拜男網賽，今日男單首輪交手會外賽晉級的日本内山靖崇，盧彥勳先盛後衰6：3、1：6、2：6落敗，復出首勝再等等。
睽違18個月復出網壇，盧彥勳澳網首輪就遭遇法國名將、大會第10種子「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），1：6、4：6、2：6落敗，無緣本季首勝。
杜拜網賽世界排名962名的盧彥勳以保護排名出賽，首輪面對内山靖崇，首盤聲第4局率先破發對手，取得4：1領先，盤末兩個發球局皆俐落連取4分拿下，6：3聽牌。
次盤世界99名的內山靖崇力圖振作，第2、6局連破發盧彥勳，6：1扳平戰局。決勝盤盧彥勳1：0後遭對手連下5局，第7局盧彥勳挽救兩個賽末點，無奈最終難挽頹勢，無緣首勝。
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