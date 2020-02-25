網球／15歲闖進WTA前50名 高芙15年第一人
WTA最新世界排名出爐，澳網擊敗前球后大威廉絲（Venus Williams）的美國15歲新星高芙（Coco Gauff），本周世界排名來到49名，成為近15年來首位年僅15歲闖進世界前50名球員。
高芙3月才要滿16歲，她去年溫網一鳴驚人，擊敗大威一路殺進16強，並在奧地利林茲網賽打下生涯首座WTA巡迴賽冠軍，世界排名也從原先的686名一飛沖天，去年年終來到68名。
年初澳網高芙延續驚奇，大威、前世界球后大阪直美都敗在她的拍下，16強才不敵最終封后的同胞柯寧（Sofia Kenin）。
高芙成為2005年8月保加利亞卡拉坦齊娃（Sesil Karatantcheva）後，以15歲之齡躋身世界前50名第一人，同時也是美國卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）在1990年以14歲又11天躋身世界前50名後，最年輕闖50大的美國女將。
我國「一姐」謝淑薇單打世界排名則滑落13個名次到53名，雙打小降一名次暫居世界第2，僅次澳網女雙冠軍法國好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）。
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