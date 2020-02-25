隱形冠軍ZIV運動眼鏡 力挺台灣選手邁向國際

台灣在製作、研發產業實力雄厚，因此常被世界知名品牌相中，委為代工開發相關產品，因此有著為數不少的「隱形冠軍」。ZIV專業運動眼鏡就是其中一例，2010年成立品牌之前，放眼絕大多數的知名運動員，在競賽時用來保護雙眼的眼鏡，都是出自ZIV之手，堪稱另類的台灣之光。

不過，ZIV董事長陳本偉在受訪時曾提到，在打造自有品牌之前，就累積了近十五年的專業眼鏡代工經驗，後來他不斷的思考，總是依據歐美國家的選手需求來創造產品，自身的定位到底在哪裡？「而且亞洲的運動員幾乎都沒有一副可合適臉型的眼鏡」，他深刻認知到這是責任與義務，於是催生出了「ZIV」，除了是百分百的在地製作外，還標榜是專為亞洲臉型量身打造，更有著高品質的保證。

ZIV運動眼鏡董事長陳本偉在累積多年歐美代工經驗及良好口碑，決定創造適合亞洲人的品牌與商品。 圖／聯合新聞網 提供

從創立品牌的2010年起，「台灣三鐵一姐」李筱瑜最清楚這十年來，ZIV的發展與變化。還表示自己還是藉藉無名時，當時品牌便大方贊助，使其無後顧之憂的拿下國、內外一座座的冠軍，成績斐然。李筱瑜還提到「ZIV都很願意跟選手做溝通」，那怕反饋的使用經驗是不好的，ZIV都願意暸解選手需求，逐步優化產品。所以品牌的用心，更讓這位三鐵專業好手說出「這十年當中，不管是ZIV還是我個人，我們都是一起在成長」。

ZIV長期贊助合作選手─「台灣鐵人一姐」李筱瑜。 圖／聯合新聞網 提供

「台灣鐵人一姐」李筱瑜平時訓練都會配戴ZIV太陽眼鏡。 圖／聯合新聞網 提供

除了支持李筱瑜之外，這十年間ZIV仍不斷力挺台灣優秀的運動員及團隊，陳本偉董事長表示，品牌贊助運動員，是打從心裡去認同其賽事上的表現，且希望選手能發展的更好，這是贊助時的初衷。陳本偉也說「當ZIV的發展更好時，就能支持更多的人，因為取之於社會，用之社會」。所以，品牌藉由贊助各運動領域選手，得到實際迴響，來提升產品的優點，形成「魚幫水，水幫魚」的正向循環。

ZIV贊助團體─林園自行車隊。 圖／ZIV 提供

ZIV贊助團體─鐵人三項國泰鐵人隊。 圖／ZIV 提供