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環台賽／馮俊凱領銜中華隊 19歲小將蘇宇銘也入選

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2020國際自由車環台賽中華隊名單出爐。圖／720armour運動眼鏡提供
2020國際自由車環台賽中華隊名單出爐。圖／720armour運動眼鏡提供

2020國際自由車環台賽中華隊在近兩天分別前往桃園站與浪漫台三線戰進行最後檢測後，在今天決定最終參賽名單，將由我國自由車一哥馮俊凱率領彭源堂、盧紹軒、蘇宇銘和吳之皓迎戰各國好手。

繼24日桃園站後，中華隊25日轉戰浪漫台三線，教練謝世平表示，會選擇桃園站和浪漫台三線站作為賽前練兵重點，是因為今年環台賽經典五站中，其他三站以平路為主，這兩站路線比較多變化，難度也較高，是兵家必爭之地。

經兩站最後檢測後，中華隊正選名單拍板為馮俊凱、彭源堂、盧紹軒、蘇宇銘和吳之皓，其中首度入選的蘇宇銘10月才滿20歲，為去年環福州大賽大中華區個人總排第14名，教練謝世平、機械師蘇旭澔，按摩師莊浚崩。

去年台北站穿上亞洲第一藍衫的盧紹軒坦言，由於上屆表現還不錯，大家期望特別高，壓力自然也特別大，放眼今年環台賽，他說：「站站有機會，團隊利益優先，會全力配合教練和隊長調度指揮。」

2020國際自由車環台賽共分五站，3月1日台北市站繞圈賽88.2公里，2日桃園市站118.88公里，第三站浪漫台3線站全程156.5公里，第四站屏東縣站174.3公里是最長一役，第五站是睽違八年之久的高雄市站，128.47公里。

環台賽 中華隊 自由車

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