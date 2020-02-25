桌球／南韓新冠肺炎嚴重 世錦賽延至6月

今年世界團體桌球錦標賽原定3月22日到29日在南韓釜山舉行，但南韓近日新冠肺炎（COVID-19）確診人數直線上升，世界桌球總會（ITTF）今天正式發文公告，世錦賽延到6月21日到28日。

國際桌總表示，釜山在上周五發現首起新冠肺炎確診者後，國際桌總和南韓桌球協會代表進行會議，討論世界團體桌球錦標賽相關事宜，最終考量選手、大會人員和球迷的健康和安全，將賽事延期。

桌球世錦賽1926年開辦，1957年開始每兩年舉辦一次，分成男團和女團的團體賽2000年加入，和個人賽每年輪流舉辦，偶數年就是團體賽舉辦年度。

中國大陸男、女團都是世錦賽衛冕軍，中華隊在最近一次站上頒獎台是女團在2016年獲得銅牌。

關於世錦賽更多相關消息，ITTF將在有確切決定後公告。

南韓《韓聯社》報導，昨天單日增加超過兩百例新冠肺炎確診病例的南韓，今天新增60起確診病例，確診累計已達893例，目前已造成9死。