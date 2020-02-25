多哈女網／單打沒開胡 謝淑薇雙打搶勝

面對世界排名最高曾到第2位的俄羅斯女將齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva），我國網球「一姊」謝淑薇沒能闖關，以兩個4：6吞敗，2020年球季的單打會內勝利仍沒開張。

謝淑薇今年在雙打和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）連3站都闖決賽，除澳網無緣金盃，連同前一站杜拜登頂已拍下兩座冠軍，雙打排名還曾回到「世界球后」，但單打會內勝率仍是零，上一站在杜拜以「幸運失敗者」進入會內賽落敗後，本周單打排名下滑13位，從40名落到第53位。

多哈女網賽是謝淑薇今年第5站，面對左腕傷後復出、世界排名掉到400外的佛娜瑞娃，謝淑薇和兩年前首度在多哈碰頭一樣吞敗，且連局數也相同，都是以兩個4：6出局，只剩雙打賽程努力。

多哈女網賽今年級別和前一站杜拜女網賽互換，多哈從頂級（Premier）賽事升級為WTA超五賽（Premier 5）降為，冠軍積分也從470分增加到900分，總獎金達324萬445美金；謝淑薇／史翠可娃居頭號種子、首輪輪空，台灣時間今天晚上不早於10點碰烏克蘭琪切諾克雙胞胎。

「台捷組合」的首戰賽程安排在第5球場，結束後就換尋求衛冕的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴接棒，對手是土耳其布優卡凱（Cagla Buyukakcay）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）。