撞球／證明圓夢永不嫌晚 63歲林啟明藝術球奪冠

深耕技術球（或稱藝術球）已20多年，63歲的「林師傅」林啟明，英語雖然只會簡單幾句，但他仍單槍匹馬勇闖美國參加世界藝術球錦標賽並一舉奪冠，這座生涯首座藝術球冠軍，也撞開了今年台灣撞球運動的第一砲。

今年世界藝術球錦標賽改回美國舉辦，於2月21至23日在美國的西維吉尼亞洲的帕克斯堡舉行。而藝術球是撞球的高難度項目之一，需精熟各種組合球型與技術，並在短時間內完成，十分考驗選手對球型的力學掌控，甚至要求心理素質。

台灣的選手可以展現技術球項目的，除了少數的菁英職業選手，全台唯一一個專研藝術球的就只有林啟明，也因此他也被尊稱為「林師傅」，外國人稱為「Master Lin」，他在2017台北世大運撞球賽事中場還與資深球評張明雄在現場演出藝術球的表演。

林啟明這次在世界藝術球錦標賽一舉奪冠，他也用自身表現向年輕選手驗證了實現理想永遠不嫌晚，而目前居住在嘉義市的他，也不吝嗇與後輩分享經驗，每每有鄰近的大學社團學子前往學習，熱心教學的他，總是不藏私的傾囊相授，希望更多的人能喜愛撞球的豐富性。