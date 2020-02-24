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多哈女網／詹家姊妹闖頭關 謝淑薇單打要搶勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹家姊妹打下首勝。圖／劉雪貞提供
詹家姊妹打下首勝。圖／劉雪貞提供

詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，昨晚踏出多哈女網賽衛冕第一步，列女雙第7種子的衛冕軍只花1小時又12分鐘就以直落二拍下日本組合青山修子／柴原瑛菜，拿到第二輪門票。

多哈女網賽今年級別和前一站杜拜女網賽互換，多哈從頂級（Premier）賽事升級為WTA超五賽（Premier 5）降為，冠軍積分也從470分增加到900分，總獎金達324萬445美金。

詹家姊妹2016年就聯手拍下多哈金盃，去年再打下聯手的第14座金盃，今年挑戰多哈第3冠，首戰一下場就破發成功，第二輪也是第6局率先破發，兩盤都以6：3拿下，順利站上第二輪。

剛在杜拜女網賽打下金盃的我國「一姊」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），多哈女網賽仍居頭號種子、首輪輪空，第二輪將碰烏克蘭琪切諾克雙胞胎；兩人也在單打各自出擊，謝淑薇今天晚上約10點迎接單打首戰，對手是持外卡的俄羅斯女將齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）。

今年澳網闖進8強的的突尼西亞女將加博（Ons Jabeur），多哈也突破個人最佳成績，她首輪以6：3、6：2拍下捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova），第6度參賽終於站上第二輪。

過去多哈都是「一輪游」的加博，目前世界排名已是個人新高45，她透露自己目標是前進到世界前20，「我相信我走在正確方向，最重要就是加強我的比賽內容，我看得出來面對壓力和一些關鍵分，我已經處理得更好，所以我認為我可以表現更好。」

謝淑薇 詹皓晴 澳網

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