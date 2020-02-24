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西班牙羽賽／打法被針對 麟洋配衛冕差一步

聯合報 / 記者曾思儒／台北─巴塞隆納電話採訪
李洋(左)與王齊麟。 新華社(資料照)
李洋(左)與王齊麟。 新華社(資料照)

沒能延續過往兩度對戰都獲勝的優勢，我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋昨天深夜以17：21、19：21不敵丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），西班牙名人賽衛冕差了最後一步。

本季先是染上重感冒，再出現腳疲勞狀況的李洋提到，在西班牙左膝雖仍有些不適，但決賽身體狀況不差，「身體是因為現在我們有（體育署）黃金計畫，身邊都有防護員在幫助我們身體恢復，所以我覺得正在慢慢恢復中。」他點出決賽重點，感覺丹麥對手打法針對性更高，且第二局沒能把握機會，無法迎接新球季第一冠。

巴塞隆納堪稱「麟洋配」福地，去年初兩人合拍第一站就在西班牙羽賽打下金盃，8強賽擊敗的對手正是昨天決賽碰頭的丹麥組合；相隔一年，去年居頭號種子的阿斯特魯普／拉斯姆森今年列第4種子，世界排名第7的「麟洋配」則以頭號種子身分闖關最終戰。

男雙決賽是5場決賽的壓軸場，「麟洋配」在兩軍第三度對決，一下場連失2分，雖在12：16時連追3分縮小到1分差，但逆轉仍差一步，在整局落後下以17：21讓出；第二局「麟洋配」一度取得14：11領先，局末也曾握有18：16優勢，但遭對手連趕4分反超，最終在43分纏戰後以19：21讓出金盃。

西班牙羽賽屬BWF超級300系列賽，「麟洋配」下一站是3月3日開打、同屬300系列賽的德國公開賽，再接3月11日開戰的全英公開賽；全英公開賽是BWF超級1000系列賽的大站，我國「一哥」周天成首度以頭號種子身分出賽，列女單第2種子的戴資穎也要迎接相隔2個月的國際賽。

巴塞隆納 羽球 戴資穎

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