聽新聞
test
0:00 / 0:00
世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀
中華拔河代表隊在愛爾蘭舉辦的2020年世界盃室內拔河錦標賽成績不俗，4天賽程共取得5金1銀，為國爭光。
中華台北拔河代表隊由團長、中華民國拔河運動協會副理事長張少熙率隊赴愛爾蘭參加自20日至23日在愛爾蘭北岸多尼哥郡（County Donegal）列特肯尼市（Letterkenny）舉行的2020世界盃室內拔河錦標賽。
這次錦標賽共有來自愛爾蘭、北愛爾蘭、英格蘭、蘇格蘭、德國、荷蘭、西班牙、義大利、俄羅斯、日本及中華台北共11個代表隊參賽。
經過4天賽程，中華代表隊一共拿下女子500公斤組、女子540公斤組、男子560公斤組、U23男子600公斤組、U23女子500公斤組5面金牌，並在男女混合580公斤組奪銀，表現亮眼。
駐愛爾蘭代表處表示，總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠及體育署署長高俊雄等均發特電祝賀，由駐愛爾蘭代表楊子葆轉致。
駐愛代表處及僑務促進委員鄭惠文、旅居愛爾蘭僑胞、留學生及度假打工青年等均於23日親赴現場為代表隊打氣加油。此外，景美女中教練郭昇去年帶隊赴愛爾蘭，回台後不幸車禍導致不良於行，這次抱病乘輪椅前來指導，精神感動全場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言