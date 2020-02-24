匈牙利桌賽／決賽鏖戰7局 鄭怡靜不敵世界第3奪亞軍

相隔五年再闖ITTF世界巡迴賽單打決賽，我國桌球「一姐」鄭怡靜，23日匈牙利公開賽決賽迎戰世界第3日本好手伊藤美誠，鄭怡靜7局激戰，7：11、11：1、6：11、11：7、11：2、9：11、7：11「銀」恨，無緣生涯首冠。

鄭怡靜過去ITTF世界巡迴賽生涯最佳是2015年奧地利公開賽摘銀。過去匈牙利桌賽最佳成績是2016年四強，奪亞軍也改寫此地最佳。

鄭怡靜去年底已經和林昀儒攜手拿下東京奧運混雙門票，1月再率領桌球女團收納女團奧運入場券。布達佩斯登場的匈牙利公開賽，世界排名第10的鄭怡靜，前兩戰未失1局先後擊敗泰國薩薇塔布（Suthasini Sawettabut）、香港杜凱琹。

今日晚間四強賽鄭怡靜鏖戰7局，以9：11、11：4、11：9、10：12、11：7、10：12、11：7氣走世界第9石川佳純，搶下決賽門票。

休息2小時，鄭怡靜再度提拍上陣，迎戰日本好手伊藤美誠。鄭怡靜首局讓出後，次局強勢11：1扳平戰局。伊藤美誠第3局拿下，第4局鄭怡靜落入4：6落後，教練旋即叫出暫停，稍做調整重新出發，鄭怡靜暫停過後回敬5：1攻勢，最後順利以11：7扳回一城。

挾著第4局逆轉士氣，鄭怡靜第5局取得領先，並兩度打出幸運球，11：2再下一局搶得聽牌。第6局伊藤美誠暫停過後追成8平，可惜局末遭伊藤美誠攻破，9：11逼入決勝局。無奈決勝局功虧一簣，遭伊藤美誠連下分數，7：11銀恨。