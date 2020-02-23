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西班牙羽賽／不敵丹麥組合 麟洋配連霸失利

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋。（歐新社資料照）
台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋。（歐新社資料照）

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在BWF超級300系列賽的西班牙名人賽男雙冠軍賽，以17：21、19：21不敵第四種子的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），挑戰連霸失利。

王齊麟／李洋去年開始合拍，首站就在巴塞隆納登頂，今年再度前來尋求衛冕，世界排名第七的「麟洋配」展現好狀態，以一局未失之姿挺進最終戰，包含兩度在「台灣內戰」中拍落廖敏峻／蘇敬恒及楊博涵／盧敬堯。

王齊麟／李洋此役對手為世界排名第14的丹麥組合，過去兩度交手都由台灣組合勝出，包含去年在西班牙名人賽八強賽首度交手的勝利。今天兩組人馬展開生涯第三度交手，開賽「麟洋配」就連掉2分陷入落後，儘管在後段曾追到15：16、1分差，仍以17：21讓出首局。

次局「麟洋配」一下場就連拿2分，卻出現亂流被對手連趕5分逆轉戰局，雖然王齊麟／李洋在10：11落後時連拿4分成功反超，卻守不住領先優勢，在18：16時遭對手連拿4分，儘管「麟洋配」成功化解一個冠軍點，仍因回球出界將冠軍拱手讓出。

【中央社台北23日電】

尋求衛冕的台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋今天在西班牙羽球大師賽決賽，以17比21、19比21遭丹麥組合橫掃，拿下亞軍，本季首冠還未開張。

王齊麟與李洋去年合拍，在巴塞隆納舉行的西班牙羽球大師賽高捧首座金盃，且去年6度闖進決賽，一共摘下4座冠軍，目前世界排名第7，今年重回挑戰2連霸。

高居頭號種子的「麟洋配」在8強賽、4強賽先後和自家兄弟廖敏竣與蘇敬恒、盧敬堯與楊博涵交手，並在連2場台灣內戰中脫穎而出。

「麟洋配」決賽對手為排名第14的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）與拉斯姆森（Anders SkaarupRasmussen），雙方去年2度過招，都由「麟洋配」勝出。

「麟洋配」今天開局遭遇亂流，陷入1比6落後，隨後一路苦追，雖一度追至1分差，仍以17比21丟掉首局。

第2局「麟洋配」試圖重振旗鼓，短暫取得2比0領先後，對手再度拉出5比0攻勢反超，所幸「麟洋配」及時回神，在技術暫停過後，取得14比11領先，可惜仍遭逆轉，以19比21吞敗。

巴塞隆納 羽球

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