快訊

為阻醫師團赴陸支援武漢而禁出國？ 醫事司：無關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匈牙利公開賽／7局大戰勝出 鄭怡靜將與伊藤美誠爭冠

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
鄭怡靜。 報系資料照
鄭怡靜。 報系資料照

台灣桌球「一姊」鄭怡靜今天在匈牙利桌球公開賽女單四強賽，與世界排名第九的日本名將石川佳純激戰超過一小時，以4：3驚險勝出，稍後晚間11點20分將與另名日本好手、世界排名第三的伊藤美誠爭冠。

鄭怡靜此站展現絕佳狀態，前三戰都以4：0橫掃對手，相隔四年再闖匈牙利公開賽四強，今天四強賽，鄭怡靜面對生涯對戰8勝12負略居下風的石川佳純，雖浪費首局9：4的領先，遭對手連拿7分搶下首局，不過她立刻回穩，以11：4、11：9連下兩局。

第四局鄭怡靜又在7：4領先時遭對手打出6：1反撲，以10：12被對手追回一局，第五局鄭怡靜再以11：7拿下，也取得「聽牌」優勢，雖然石川佳純又將局數扳平，決勝局鄭怡靜克服開局1：3的落後，反倒以11：7後來居上，在七局大戰中辛苦勝出，也改寫個人賽史最佳成績。

鄭怡靜 桌球

延伸閱讀

匈牙利桌球公開賽／激戰7局 鄭怡靜勇闖決賽

桌球／世界排名 林昀儒排第6持平

桌球／德國公開賽2度交手 林昀儒難敵水谷隼

桌球／德國公開賽 林昀儒、鄭怡靜混雙4強止步

相關新聞

陸「咳嗽發燒」 才發現這些頂級賽事淘金滿分、應變0分

新冠肺炎疫情襲捲全球，體育活動也受衝擊，多項國際頂級賽事被迫延期。在世界一級方程式（F1）賽車主辦單位成為最大咖受害者後，有專家認為冠狀病毒暴露了人們對中國大陸有利可圖的體育市場及糟糕應變計畫的無知…

匈牙利公開賽／7局大戰勝出 鄭怡靜將與伊藤美誠爭冠

台灣桌球「一姊」鄭怡靜今天在匈牙利桌球公開賽女單四強賽，與世界排名第九的日本名將石川佳純激戰超過一小時，以4：3驚險勝出...

杜拜女網／衛冕卻失球后 謝淑薇多哈拚登頂

去年合拍打下溫布頓金盃，我國女網雙打「世界球后」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今年維持火熱...

西班牙羽賽／最終戰碰丹麥組合 麟洋配福地拚衛冕

巴塞隆納成為我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋「福地」，兩人去年首度合拍就在西班牙名人賽登頂，昨天在「寶島內戰」拍下「楊...

西班牙羽賽／ 麟洋配擊退同胞 離2連霸差1步

總獎金十七萬美元的西班牙羽球名人賽，將問鼎男雙衛冕的我國組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天與我國另一組男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯進行寶島內戰，最終「麟洋配」在經四十二分鐘後以廿一比十四、廿一比十六直落二勝出，距離二連霸僅差最後一勝。

杜拜女網／超級搶十大逆轉 謝淑薇奪本季第二冠

總獎金264萬美元的杜拜女網賽，我國一姊謝淑薇今天與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在決賽遭遇中國大...

台東中小學聯運／發燒不得參賽 選手怕熱身過度

台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會昨天起一連2天登場，面對新冠肺炎疫情升溫，首日賽事取消開幕典禮外，各項防疫工作滴水不漏，選手賽前賽後都主動戴口罩、量體溫。有1名選手因體溫過高、身體不適，被請回休息不得參賽。還有選手開玩笑說：「不敢熱身過度，怕體溫飆升不能比賽」。

西班牙羽賽／麟洋配寶島內戰勝出 二連霸差一步

屬於BWF超級300系列賽的西班牙羽球名人賽，今天晚間進行單雙打四強賽，其中將挑戰男雙衛冕的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天...

近距離觀賞F1賽車 RED BULL SHOW CAR移師台中市

由中華民國文化休閒運動協會、RED BULL以及台中市政府運動局主辦的RED BULL SHOW CAR巡迴展示，延續1...

柔道／杜賽道夫大滿貫賽 楊勇緯傷退摘銀

台灣男子柔道好手楊勇緯，今天凌晨在德國杜賽道夫柔道大滿貫賽男子60公斤級決賽，因胸部肌肉受傷，為保險起見選擇退賽，獲得銀...

田徑／陳傑換跑鞋爭議 田協：重新檢視溝通流程

我國跨欄好手陳傑所屬經紀公司「Charles Sports」在昨天發出聲明，指出陳傑在2019年世錦賽時於熱身場遭要求換...

防新冠肺炎 東京奧運志工訓練延期

2020年東京奧運主辦單位今天表示，鑒於武漢肺炎疫情，將延後舉行志工訓練營，但重申「不考慮」取消東奧

熱門新聞

NBA／快艇變陣贏不了國王 本季首吞3連敗

NBA／盼柯瑞回歸拒絕擺爛 勇士老闆不敢觸怒籃球之神

杜拜女網／超級搶十大逆轉 謝淑薇奪本季第二冠

MLB／陳偉殷列中繼 春訓預計27日登板

NBA／卡盧索正負值居全隊之冠 詹姆斯：稱我們黃金拍檔

NBA／對手出招派中鋒守衛少 丹東尼：讓他更快進名人堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。