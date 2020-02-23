匈牙利公開賽／7局大戰勝出 鄭怡靜將與伊藤美誠爭冠

台灣桌球「一姊」鄭怡靜今天在匈牙利桌球公開賽女單四強賽，與世界排名第九的日本名將石川佳純激戰超過一小時，以4：3驚險勝出，稍後晚間11點20分將與另名日本好手、世界排名第三的伊藤美誠爭冠。

鄭怡靜此站展現絕佳狀態，前三戰都以4：0橫掃對手，相隔四年再闖匈牙利公開賽四強，今天四強賽，鄭怡靜面對生涯對戰8勝12負略居下風的石川佳純，雖浪費首局9：4的領先，遭對手連拿7分搶下首局，不過她立刻回穩，以11：4、11：9連下兩局。

第四局鄭怡靜又在7：4領先時遭對手打出6：1反撲，以10：12被對手追回一局，第五局鄭怡靜再以11：7拿下，也取得「聽牌」優勢，雖然石川佳純又將局數扳平，決勝局鄭怡靜克服開局1：3的落後，反倒以11：7後來居上，在七局大戰中辛苦勝出，也改寫個人賽史最佳成績。