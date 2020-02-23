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杜拜女網／衛冕卻失球后 謝淑薇多哈拚登頂

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇雖衛冕杜拜網賽女雙冠軍，但仍失去女雙球后寶座。 擷圖自杜拜女網賽官方推特
謝淑薇雖衛冕杜拜網賽女雙冠軍，但仍失去女雙球后寶座。 擷圖自杜拜女網賽官方推特

去年合拍打下溫布頓金盃，我國女網雙打「世界球后」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今年維持火熱狀態，開季3站全部打進最終戰，昨天歷經「超級搶10」激戰以7：5、3：6、10：5力退中國大陸鄭賽賽／捷克卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），完成杜拜女網賽2連霸。

台捷組合本季唯一敗場是澳網決賽，昨天雖歷經1小時又52分鐘苦戰，仍在杜拜迎接合作的第7座冠軍；杜拜金盃的神燈造型也讓謝淑薇打趣形容是「阿拉丁神燈」，開心收下個人第26座WTA女雙冠軍。

杜拜女網賽今年級別和多哈女網賽互換，從WTA超五賽（Premier 5）降為頂級（Premier）賽事，冠軍積分也從900降為470，謝淑薇雖完成連霸，球后寶座明天仍將讓給法國好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），不過緊接著的多哈站就有機會搶回世界第一。

開季打下2冠1亞的台捷組合，多哈女網賽仍居頭號種子、首輪輪空，兩人也各有單打賽程，謝淑薇首輪將碰持外卡的俄羅斯女將齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）。

杜拜女網賽總獎金290萬8770美金，今天接棒的多哈女網賽總獎金則是324萬445美金，2016年在此打下金盃的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴是雙打衛冕軍，今年以第7種子身分出發，台灣時間今天晚上約10點迎接首戰，挑戰多哈第3冠的第一步對手是日本組合青山修子／柴原瑛菜。

謝淑薇 詹皓晴 澳網

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