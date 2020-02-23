西班牙羽賽／最終戰碰丹麥組合 麟洋配福地拚衛冕

巴塞隆納成為我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋「福地」，兩人去年首度合拍就在西班牙名人賽登頂，昨天在「寶島內戰」拍下「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯後、決賽門票到手，今天有機會迎接本季首冠。

西班牙羽賽總獎金17萬美元，屬BWF超級300系列賽，目前世界排名第7的「麟洋配」列男雙頭號種子，晉級決賽過程除昨天以21：14、21：16擊敗「楊肉盧」組合，8強賽也是拍下另組自家人廖敏峻／蘇敬恒。

王齊麟笑說，再闖決賽心情有些複雜，「好爽，但不想再打自己人，太艱難了！」

中華羽將共有五組男雙選手進入西班牙羽賽會內賽，「麟洋配」以一局未失之姿成決賽日唯一台將組合，當地早上十時的五項決賽將壓軸上場，對手是列第4種子的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），約台灣時間今天晚上九時上場。

丹麥組合目前世界排名14，「麟洋配」過去兩度對戰都占上風，包括去年西班牙羽賽8強賽首度交手的勝利。

離衛冕只差一步，李洋坦言超出預期，「畢竟現在我身體狀態還不是很好，前一陣子因為腳太疲勞棄權，到現在左膝還是稍微不適，雖然可以比賽，但不是最佳狀態，所以目前都是靠著齊麟扛著我一步一步打上來。」他提到，最終戰除了不讓左膝狀況惡化，也會專注比賽過程，「努力把比賽內容打好為目標！」