杜拜女網／超級搶十大逆轉 謝淑薇奪本季第二冠

總獎金264萬美元的杜拜女網賽，我國一姊謝淑薇今天與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在決賽遭遇中國大陸鄭賽賽／捷克卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），雙方在激戰近兩小時後，由挑戰衛冕的謝淑薇／史翠可娃以7：5、3：6、10：5完成二連霸。

杜拜女網賽過去幾年女雙賽場幾乎都有我國選手封后的身影，包括2016年莊佳容與克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）攜手摘冠，2018年則是由詹皓晴／楊釗煊奪冠，而謝淑薇更是在此賽事中連續三年挺進到決賽，其中包括去年與史翠可娃聯手封后，今年則是將挑戰賽史第二度的同組合衛冕。

謝淑薇／史翠可娃在今天凌晨的四強賽耗時82分鐘，以7：5、6：3拍落加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／大陸張帥後，謝淑薇個人連續三年晉級到決賽，且維持一盤未失的絕佳狀態。

在短暫休息後，謝淑薇／史翠可娃晚間於決賽對決鄭賽賽／捷克卡雷茨科娃，在首盤第三局就率先發動攻勢破發得手，雖然第八局遭到對手回敬破發，但謝淑薇／史翠可娃仍在第10至12局連拿下三局後，以7：5先下首盤。第二盤雖然謝淑薇／史翠可娃在第三局再度搶先破發，不過在3：1領先後卻被對手連拿五局，以3：6遭到扳平。

決勝盤超級搶十，謝淑薇／史翠可娃在被對手先下三分後，不甘示弱回敬一波8：0攻勢逆轉，並以10：5不僅完成二連霸，還拿下本季二座冠軍。

【中央社台北22日電】

台灣網球名將謝淑薇，今天和捷克搭檔史翠可娃在杜拜女網賽女雙決賽，決勝盤連拿8分奠定勝基，以7比5、3比6、10比5擊敗捷克的卡雷茨科娃與中國鄭賽賽，完成2連霸。

網球雙打世界球后謝淑薇，在杜拜女網賽戰績彪炳，包括今年在內，她已連3年打進女雙壓軸決賽，她在2018年與中國女將彭帥爭冠失利，僅獲亞軍，去年則和史翠可娃（Barbora Strycova）合拍奪冠，今年和老搭檔再次合體出擊，連闖4關完美連莊。

謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」，決賽遭遇大會第5種子的鄭賽賽與卡雷茨科娃（BarboraKrejcikova）這組「中捷組合」，兩組人馬開賽表現旗鼓相當，前10局打成5比5平，第11局「台捷聯軍」成功破發，取得關鍵超前。

接下來謝淑薇與史翠可娃浪費一個寶貴的盤末點，且遭對手逼出破發機會，所幸兩人沒讓對手得逞，有驚無險保發後以7比5拿下首盤。

次盤「台捷聯軍」浪費開局3比1領先優勢，自第5局開始一口氣連丟5局，意外以3比6讓出，戰線也被拖進決勝盤。

超級搶十戰況則出人意表，謝淑薇和史翠可娃開賽就連丟3分，陷入0比3落後，所幸這也激發「台捷聯軍」反撲鬥志，兩人逆勢拉出8比0攻勢，不僅扭轉戰局，也提前奠定勝基，最終以10比5扳倒對手，順利寫下2連霸。