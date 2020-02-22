聽新聞
test
0:00 / 0:00
西班牙羽賽／麟洋配寶島內戰勝出 二連霸差一步
屬於BWF超級300系列賽的西班牙羽球名人賽，今天晚間進行單雙打四強賽，其中將挑戰男雙衛冕的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天與「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯上演寶島內戰，最終王齊麟／李洋在耗時42分鐘後以21：14、21：16直落二勝出，距離二連霸差最後一勝。
王齊麟／李洋在去年合拍後的首座冠軍就是在西班牙巴塞隆納所拿下，今年他們再度前來挑戰衛冕，昨天八強賽兩人先是拍下廖敏峻／蘇敬恒，今天四強又碰上另一組同胞組合楊博涵／盧敬堯，兩組人馬曾在去年年終賽碰頭，當時由「麟洋配」以21：16、21：12直落二勝出。
今天雙方再度碰頭，頭號種子「麟洋配」在首局前段與對手拉鋸的情況下，於局中逐漸拉開差距，先是以21：14拿下首局，第二局「麟洋配」更是在一路領先的情況下，以21：16直落二擊敗楊博涵／盧敬堯，連續兩年挺進到冠軍賽。
至於闖進混雙四強賽的楊博軒／胡綾芳，今天則是在面對法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／戴魯（Delphine Delrue）的比賽中，以16：21、13：21敗下陣來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言