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西班牙羽賽／麟洋配寶島內戰勝出 二連霸差一步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

屬於BWF超級300系列賽的西班牙羽球名人賽，今天晚間進行單雙打四強賽，其中將挑戰男雙衛冕的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天與「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯上演寶島內戰，最終王齊麟／李洋在耗時42分鐘後以21：14、21：16直落二勝出，距離二連霸差最後一勝。

王齊麟／李洋在去年合拍後的首座冠軍就是在西班牙巴塞隆納所拿下，今年他們再度前來挑戰衛冕，昨天八強賽兩人先是拍下廖敏峻／蘇敬恒，今天四強又碰上另一組同胞組合楊博涵／盧敬堯，兩組人馬曾在去年年終賽碰頭，當時由「麟洋配」以21：16、21：12直落二勝出。

今天雙方再度碰頭，頭號種子「麟洋配」在首局前段與對手拉鋸的情況下，於局中逐漸拉開差距，先是以21：14拿下首局，第二局「麟洋配」更是在一路領先的情況下，以21：16直落二擊敗楊博涵／盧敬堯，連續兩年挺進到冠軍賽。

至於闖進混雙四強賽的楊博軒／胡綾芳，今天則是在面對法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／戴魯（Delphine Delrue）的比賽中，以16：21、13：21敗下陣來。

巴塞隆納 羽球

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