近距離觀賞F1賽車 RED BULL SHOW CAR移師台中市

由中華民國文化休閒運動協會、RED BULL以及台中市政府運動局主辦的RED BULL SHOW CAR巡迴展示，延續18日至23日於台北香堤廣場展出後，也將於24日至3月1日在台中市府廣場舉行，現場開放FORMULA ONE™ SHOW CAR展示及FORMULA ONE™ PLAY SEAT（F1賽車遊戲）體驗活動，讓賽車迷能近距離觀賞F1賽車風采。

原定於3月初舉行的RED BULL FORMULA ONE™ SHOWRUN，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，已公告暫緩辦理。但為了造福廣大的賽車迷，在主辦單位努力下，成功爭取分別於台北、台中兩地進行的RED BULL SHOW CAR巡迴展示。此外，主辦單位之一的中華民國文化休閒運動協會，展演期間也會於現場專業清潔滅菌，讓前來的民眾能安心享受活動。

台中市市長盧秀燕表示，風靡全球的F1賽事，就是最酷的運動產業，因此，歡迎全台的民眾於228連續假期一起來台中，近距離欣賞FORMULA ONE™ SHOW CAR的力與美。

展演期間民眾將能親眼見證FORMULA ONE™ SHOW CAR本次空運來台的RED BULL RACING賽車車款RB14，RB14於2018年賽季推出，該車款標示數字#33，象徵荷蘭籍車手維斯塔潘（Max Verstappen）車號。在欣賞F1賽車的同時，還能參加闖關活動，只要體驗F1並打卡，再於周邊攤位體驗賽車遊戲「FORMULA ONE™ PLAY SEAT」、「RED BULL LU-KA賽車派對」、「飆速彈珠台」、「World Gym運動吧」等活動，就有機會抽中精美贈品。