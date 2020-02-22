田徑／陳傑換跑鞋爭議 田協：重新檢視溝通流程

我國跨欄好手陳傑所屬經紀公司「Charles Sports」在昨天發出聲明，指出陳傑在2019年世錦賽時於熱身場遭要求換上與中華田徑協會簽訂贊助的運動品牌跑鞋，引發選手的權益問題，而中華田徑協會也在今天發出聲明，強調將會重新檢視整體作業與溝通流程，聆聽運動員的聲音。

「跨欄王子」陳傑經紀人在昨天發出聲明，指出在2019年亞錦賽前田協與選手簽下一份聲明，為保障選手權益，雙方均同意在競賽場、練習場或熱身場時可以穿個人所屬之品牌技術鞋包括但不限於釘鞋、舉重鞋、跑鞋。

不過在去年世錦賽期間，陳傑卻在熱身場時遭要求換上與田協簽訂贊助的運動品牌跑鞋，在賽事結束後田協雖然主動與陳傑經紀團隊溝通，但直到昨天為止仍未有任何結果，希望運動品牌贊助商能夠盡快出面解決此事，讓選手能夠在奧運年安心出賽。

針對此事，田協也在今天發出聲明稿，強調協會於2017年，遵循著國體法第21條精神考量國際慣例與選手需求，與現行的官方贊助商成為合作夥伴，並於2018年1月1日起展開合作。力求為中華隊全體隊員爭取贊助福利，提供合適裝備滿足國家隊選手在場上及訓練時的需求。而在此同時，亦基於選手需求，開放彈性空間；當選手個人贊助品牌與中華隊贊助商品牌不同時，以選手需求為核心價值居中協調，讓選手可以在競賽與熱身過程穿著自己選擇的專業技術鞋（釘鞋）以及投擲器械（例如：標槍、鐵餅），以避免影響運動表現。

針對此次事件，田協表示將重新檢視整體作業及溝通流程，並於近期與相關人員召開檢討會，聆聽運動員的聲音，建立更細緻服務與回饋機制，加強雙邊溝通的透明；未來亦將持續努力為運動員追求福祉，包含為選手尋求贊助及協助其退役後職涯發展等，持續幫助運動員專注突破自我、追求卓越成績。