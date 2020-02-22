西班牙羽賽／四強再演台灣內戰 麟洋配衛冕差兩步

去年在此打下合拍首冠，台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋本周重返巴賽隆納，在超級300系列西班牙名人賽男雙八強賽，以21：12、21：18拍下同胞廖敏峻／蘇敬恒，四強賽再演「台灣內戰」，將與楊博涵／盧敬堯爭奪決賽門票。

男雙世界排名第七的王齊麟／李洋，去年起合拍後在西班牙首嘗奪冠滋味，今年再度前來尋求衛冕，位列頭號種子的「麟洋配」一路過關斬將，連續以直落二局成績拍落俄羅斯、英格蘭組合挺進八強。

今天凌晨的八強賽上演「台灣內戰」，面對國際賽首次交手的「廖蘇配」，「麟洋配」首局一路維持領先優勢，以21：12先下一城。次局前段戰況稍微膠著，但在4平後「麟洋配」趁勢打出一波4：1攻勢，一路領先至結束，只用33分鐘就收下四強門票，距離衛冕只差最後兩步。

四強賽「麟洋配」將交手「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯再演「台灣內戰」，將在第二球場壓軸登場，預計在台灣時間晚間九點出賽，過去雙方曾有過一次交手，由王齊麟／李洋拿下勝利。