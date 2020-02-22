快訊

「天橋上的魔術師」重現中華商場 3張老照片神還原！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西班牙羽賽／四強再演台灣內戰 麟洋配衛冕差兩步

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋本周重返巴賽隆納，四強賽再演「台灣內戰」，將與楊博涵／盧敬堯爭奪決賽門票。 聯合報系資料照
灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋本周重返巴賽隆納，四強賽再演「台灣內戰」，將與楊博涵／盧敬堯爭奪決賽門票。 聯合報系資料照

去年在此打下合拍首冠，台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋本周重返巴賽隆納，在超級300系列西班牙名人賽男雙八強賽，以21：12、21：18拍下同胞廖敏峻／蘇敬恒，四強賽再演「台灣內戰」，將與楊博涵／盧敬堯爭奪決賽門票。

男雙世界排名第七的王齊麟／李洋，去年起合拍後在西班牙首嘗奪冠滋味，今年再度前來尋求衛冕，位列頭號種子的「麟洋配」一路過關斬將，連續以直落二局成績拍落俄羅斯、英格蘭組合挺進八強。

今天凌晨的八強賽上演「台灣內戰」，面對國際賽首次交手的「廖蘇配」，「麟洋配」首局一路維持領先優勢，以21：12先下一城。次局前段戰況稍微膠著，但在4平後「麟洋配」趁勢打出一波4：1攻勢，一路領先至結束，只用33分鐘就收下四強門票，距離衛冕只差最後兩步。

四強賽「麟洋配」將交手「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯再演「台灣內戰」，將在第二球場壓軸登場，預計在台灣時間晚間九點出賽，過去雙方曾有過一次交手，由王齊麟／李洋拿下勝利。

羽球 羅斯

相關新聞

杜拜女網／衛冕只差一步 謝淑薇今晚9點爭冠

台灣網球「一姊」謝淑薇，今天凌晨與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在杜拜女網賽出戰雙打四強賽，耗時8...

田徑／破女子室內三級跳世界紀錄 羅哈斯：不敢置信

委內瑞拉田徑女將羅哈斯（Yulimar Rojas）今天在世界田徑室內巡迴賽馬德里站，跳出15公尺43的成績，打破女子室...

西班牙羽賽／四強再演台灣內戰 麟洋配衛冕差兩步

去年在此打下合拍首冠，台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋本周重返巴賽隆納，在超級300系列西班牙名人賽男雙八強賽，以...

田徑／委內瑞拉羅哈斯15.48米 創女子室內三級跳遠新紀錄

委內瑞拉田徑女將羅哈斯（Yulimar Rojas）今天在西班牙馬德里的比賽，以15.48米刷新女子室內三級跳遠的世界紀...

奧運跆拳道亞洲區資格賽 移師約旦阿曼

中華民國跆拳道協會今天收到亞洲跆拳道聯盟通知，表示原訂4月11、12日在中國無錫舉行的2020東京奧運跆拳道亞洲區資格賽...

倫敦市長候選人提代辦奧運 專家認為還沒必要

武漢肺炎疫情蔓延，英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）今天提出，如果奧運與帕運必須移地舉行，倫敦可...

杜拜網賽／賞澳網冠軍吞蛋 謝淑薇速闖女雙四強

總獎金264.3萬美元的WTA杜拜女網賽，台灣「一姊」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）展現衛...

足球／法球團老闆涉賄賂前FIFA高層 雙雙遭瑞士起訴

法甲豪門巴黎聖傑曼隊（PSG）老闆阿爾赫萊菲涉嫌賄賂前國際足球總會（FIFA）秘書長瓦克，以取得重要足球賽事轉播權，兩人...

網球／費爸右膝動刀缺席法網 拚草地賽季回歸

今年澳洲網球公開賽在男單四強賽止步的「瑞士特快車」費德勒，昨天於個人推特上宣布進行了右膝蓋關節鏡手術，將缺席接下來的法國網球公開賽等五場賽事，並期待在膝蓋痊癒後帶著最佳狀態重返草地賽季。

西班牙羽賽／距東奧剩9站 許雅晴盼「雙」贏

東京奧運積分截止日倒數計時，我國雙打好手許雅晴盼女雙、混雙都能打下資格，昨天她和混雙搭檔李哲輝就在拉鋸戰拍下西班牙羽賽第二種子，和另組台將組合楊博軒／胡綾芳都站上八強。

西班牙羽賽／台將扮種子殺手 混雙有望演內戰

屬國際羽球總會（BWF）超級300系列的西班牙羽賽，今天在巴塞隆納進行會內第二輪賽事，兩組寶島混雙都扮演「種子殺手」，楊...

網球／膝蓋進行關節鏡手術 費德勒五年四退法網

男子網壇天王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天於個人社群網站上宣布，昨天已於瑞士進行右膝蓋關節鏡手術...

熱門新聞

NBA／空出名額進行補強 傳湖人裁掉卡珍斯

NBA／出拳遭驅逐出場 衛少：我總被當壞人

NBA／莫里斯放棄430萬美元 買斷合約轉戰湖人

NBA／楊恩飆50分巴特勒心服 熱火主帥也嘆無能為力

亞籃資格賽／中華隊10人得分上雙 大勝馬來西亞104分

NBA／火箭狂掃25記三分球 客場痛宰勇士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。