防新冠肺炎 東京奧運志工訓練延期

2020年東京奧運主辦單位今天表示，鑒於新冠肺炎疫情，將延後舉行志工訓練營，但重申「不考慮」取消東奧。

東奧主辦單位發布新聞稿說：「為致力防堵新型冠狀病毒疫情蔓延，我們決定延後原定明天（2月22日）展開的訓練營。」

他們表示將個別通知志工新的訓練日期，並強調延期並不會對奧運的籌備工作造成影響。東奧將在7月24日登場。

主辦單位說：「我們將基於個別案例，評估各項奧運相關活動的即時需求。」聲明還說，他們將要求東奧各項活動參與者採取防疫措施，以防武漢肺炎疫情擴散。

儘管面對潛在致命的武漢肺炎在全球快速擴散的憂慮升高，主辦單位仍極力強調東奧將如期舉行，不考慮延期或取消。

日本目前累積本土確診病例約100例，而停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」則出現超過600例確診病例，日本共計3起死亡病例。