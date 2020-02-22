快訊

好消息！鑽石公主號返國19名台人一檢「全陰性」二採23:30進行

才剛宣告淪陷...南韓又增87人感染新冠肺炎！累計433例確診

防新冠肺炎 東京奧運志工訓練延期

中央社 / 東京22日綜合外電報導
2020年東京奧運主辦單位今天表示，鑒於新冠肺炎疫情，將延後舉行志工訓練營，但重申「不考慮」取消東奧。 美聯社
2020年東京奧運主辦單位今天表示，鑒於新冠肺炎疫情，將延後舉行志工訓練營，但重申「不考慮」取消東奧。 美聯社

2020年東京奧運主辦單位今天表示，鑒於新冠肺炎疫情，將延後舉行志工訓練營，但重申「不考慮」取消東奧。

東奧主辦單位發布新聞稿說：「為致力防堵新型冠狀病毒疫情蔓延，我們決定延後原定明天（2月22日）展開的訓練營。」

他們表示將個別通知志工新的訓練日期，並強調延期並不會對奧運的籌備工作造成影響。東奧將在7月24日登場。

主辦單位說：「我們將基於個別案例，評估各項奧運相關活動的即時需求。」聲明還說，他們將要求東奧各項活動參與者採取防疫措施，以防武漢肺炎疫情擴散。

儘管面對潛在致命的武漢肺炎在全球快速擴散的憂慮升高，主辦單位仍極力強調東奧將如期舉行，不考慮延期或取消。

日本目前累積本土確診病例約100例，而停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」則出現超過600例確診病例，日本共計3起死亡病例。

橫濱

相關新聞

田徑／破女子室內三級跳世界紀錄 羅哈斯：不敢置信

委內瑞拉田徑女將羅哈斯（Yulimar Rojas）今天在世界田徑室內巡迴賽馬德里站，跳出15公尺43的成績，打破女子室...

西班牙羽賽／四強再演台灣內戰 麟洋配衛冕差兩步

去年在此打下合拍首冠，台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋本周重返巴賽隆納，在超級300系列西班牙名人賽男雙八強賽，以...

防新冠肺炎 東京奧運志工訓練延期

2020年東京奧運主辦單位今天表示，鑒於武漢肺炎疫情，將延後舉行志工訓練營，但重申「不考慮」取消東奧

杜拜女網／衛冕只差一步 謝淑薇今晚9點爭冠

台灣網球「一姊」謝淑薇，今天凌晨與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在杜拜女網賽出戰雙打四強賽，耗時8...

田徑／委內瑞拉羅哈斯15.48米 創女子室內三級跳遠新紀錄

委內瑞拉田徑女將羅哈斯（Yulimar Rojas）今天在西班牙馬德里的比賽，以15.48米刷新女子室內三級跳遠的世界紀...

奧運跆拳道亞洲區資格賽 移師約旦阿曼

中華民國跆拳道協會今天收到亞洲跆拳道聯盟通知，表示原訂4月11、12日在中國無錫舉行的2020東京奧運跆拳道亞洲區資格賽...

倫敦市長候選人提代辦奧運 專家認為還沒必要

武漢肺炎疫情蔓延，英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）今天提出，如果奧運與帕運必須移地舉行，倫敦可...

杜拜網賽／賞澳網冠軍吞蛋 謝淑薇速闖女雙四強

總獎金264.3萬美元的WTA杜拜女網賽，台灣「一姊」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）展現衛...

足球／法球團老闆涉賄賂前FIFA高層 雙雙遭瑞士起訴

法甲豪門巴黎聖傑曼隊（PSG）老闆阿爾赫萊菲涉嫌賄賂前國際足球總會（FIFA）秘書長瓦克，以取得重要足球賽事轉播權，兩人...

網球／費爸右膝動刀缺席法網 拚草地賽季回歸

今年澳洲網球公開賽在男單四強賽止步的「瑞士特快車」費德勒，昨天於個人推特上宣布進行了右膝蓋關節鏡手術，將缺席接下來的法國網球公開賽等五場賽事，並期待在膝蓋痊癒後帶著最佳狀態重返草地賽季。

西班牙羽賽／距東奧剩9站 許雅晴盼「雙」贏

東京奧運積分截止日倒數計時，我國雙打好手許雅晴盼女雙、混雙都能打下資格，昨天她和混雙搭檔李哲輝就在拉鋸戰拍下西班牙羽賽第二種子，和另組台將組合楊博軒／胡綾芳都站上八強。

西班牙羽賽／台將扮種子殺手 混雙有望演內戰

屬國際羽球總會（BWF）超級300系列的西班牙羽賽，今天在巴塞隆納進行會內第二輪賽事，兩組寶島混雙都扮演「種子殺手」，楊...

熱門新聞

NBA／空出名額進行補強 傳湖人裁掉卡珍斯

NBA／莫里斯放棄430萬美元 買斷合約轉戰湖人

NBA／詹姆斯、AD合飆60分 湖人宰灰熊奪4連勝

MLB／一朗模擬賽飆4K 陳偉殷「與神同行」很幸福

亞籃資格賽／中華隊10人得分上雙 大勝馬來西亞104分

NBA／保羅第四節穩定軍心 雷霆主場敲碎金塊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。