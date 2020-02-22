田徑／破女子室內三級跳世界紀錄 羅哈斯：不敢置信

委內瑞拉田徑女將羅哈斯（Yulimar Rojas）今天在世界田徑室內巡迴賽馬德里站，跳出15公尺43的成績，打破女子室內三級跳遠的世界紀錄，看到自己成績的那一刻，羅哈斯激動搥胸、拍地並大吼，「我不敢相信自己是世界紀錄擁有者。」

羅哈斯曾在2016年里約奧運抱回女子三級跳遠銀牌，2017、19年世界田徑錦標賽金牌，室外最佳成績是在西班牙所創下的15公尺41，僅次烏克蘭克拉維茨（Inessa Kravets）所保持的世界紀錄15公尺50，過去室內最佳成績是14公尺92。

今天羅哈斯第二跳成功跳出14公尺65，第四跳就一舉改寫室內生涯最佳，跳出15公尺29，最後一跳她奮力跳出破世界紀錄的15公尺43，成功打破俄羅斯好手俄羅斯好手李貝德娃（TatyanaLebedeva）在2004年匈牙利布達佩斯創下的15公尺36的世界紀錄。

「我感到欣喜若狂，我不敢相信自己是世界紀錄擁有者。」羅哈斯賽後開心的說，「我想回家並大哭，我需要大哭來釋放我現在產生的腎上腺素。」