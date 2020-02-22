杜拜女網／衛冕只差一步 謝淑薇今晚9點爭冠

台灣網球「一姊」謝淑薇，今天凌晨與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在杜拜女網賽出戰雙打四強賽，耗時82分鐘，以7：5、6：3拍落加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／大陸張帥，以一盤未失之姿挺進最終戰，距離衛冕只差最後一步。

去年謝淑薇與史翠可娃開始搭檔，雙姝在合拍第二站就成功捧冠，今年再度前來尋求衛冕，位列頭號種子的「台捷組合」展現氣勢，前兩戰都用不到一小時就成功過關，挺進四強。

四強賽雙方就互破發球局，第8局「台捷組合」再度破發，取得5：3「聽牌」優勢，不過下一局立刻遭對手回破，儘管多耗費一些時間，關鍵第12局謝淑薇與史翠可娃再度把握契機，成功搶下首盤。

次盤雙方展開「破發大戰」，第2至8局雙方發球局都沒能守成，但「台捷組合」這次把握住5：3「聽牌」優勢，在拉鋸中成功保發，以直落二搶下決賽門票。

總獎金264.3萬美元的WTA杜拜女網賽今天進行最終日賽程，雙打決賽率先登場，台灣時間晚上9時謝淑薇／史翠可娃將迎戰第5種子捷克卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／中國大陸鄭賽賽。