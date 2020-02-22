杜拜女網／衛冕只差一步 謝淑薇今晚9點爭冠
台灣網球「一姊」謝淑薇，今天凌晨與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在杜拜女網賽出戰雙打四強賽，耗時82分鐘，以7：5、6：3拍落加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／大陸張帥，以一盤未失之姿挺進最終戰，距離衛冕只差最後一步。
去年謝淑薇與史翠可娃開始搭檔，雙姝在合拍第二站就成功捧冠，今年再度前來尋求衛冕，位列頭號種子的「台捷組合」展現氣勢，前兩戰都用不到一小時就成功過關，挺進四強。
四強賽雙方就互破發球局，第8局「台捷組合」再度破發，取得5：3「聽牌」優勢，不過下一局立刻遭對手回破，儘管多耗費一些時間，關鍵第12局謝淑薇與史翠可娃再度把握契機，成功搶下首盤。
次盤雙方展開「破發大戰」，第2至8局雙方發球局都沒能守成，但「台捷組合」這次把握住5：3「聽牌」優勢，在拉鋸中成功保發，以直落二搶下決賽門票。
總獎金264.3萬美元的WTA杜拜女網賽今天進行最終日賽程，雙打決賽率先登場，台灣時間晚上9時謝淑薇／史翠可娃將迎戰第5種子捷克卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／中國大陸鄭賽賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言